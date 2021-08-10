以色列在研新药5天内治愈90%新冠重症者

近日，以色列《耶路撒冷邮报》报道，由以色列伊齐罗夫医院教授纳迪尔·阿尔伯团队研制的抗新冠肺炎新药“EXO-CD24”二期临床实验再次取得积极成果，超过90%的参与实验的重症患者在5天内治愈出院。

由于此前以色列疫情好转，重症患者数量较少，二期实验在希腊进行。据报道，在希腊多所医院内接受EXO-CD24治疗的90名患者中，有93%在5天内出院，对未能快速治愈的患者似乎也有一定的积极效果，无一例需插管或使用呼吸机治疗，更无一例死亡。

EXO-CD24是CD24蛋白与外泌体的结合体。CD24能够降低免疫系统作用，外泌体则是小的脂质囊泡，主要作为CD24的运输工具。该药物通过鼻腔吸入，主要作用于患者肺部，其原理是通过抑制重症新冠患者常见的“免疫风暴”，使免疫系统更安全地清除病毒。

2020年9月，以色列卫生部批准EXO-CD24开启临床试验。首批30名重症患者中有29人在经过5天治疗后全部治愈，无一例因药物出现严重的副作用。阿尔伯表示，当前实验的目的是验证该药物是否安全，直到目前，在一、二期实验的患者中没有发现任何明显的副作用。

此前，阿尔伯曾称，相比使用类固醇激素类药物遏制免疫风暴的传统治疗方案，EXO-CD24通过气管直接吸入免疫风暴的“心脏”——肺部，使用外泌体技术低剂量局部给药，安全性高，无不良反应且效果显著。同时，其易于生产、成本较低。此外，该药物或可用于其他急性呼吸窘迫综合征、哮喘、过敏反应、自身免疫系统疾病的治疗。

据悉，EXO-CD24即将开始下一阶段实验，该阶段将有155名重症患者参与，其中三分之二使用EXO-CD24治疗，三分之一服用安慰剂，预计将在今年年底结束。（记者胡定坤 实习记者于紫月）