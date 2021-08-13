儿童青少年接种新冠疫苗时有哪些注意事项？疾控专家解答

人民网北京8月13日电 （记者崔元苑）13日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控有关情况举行发布会。儿童青少年接种新冠疫苗时有哪些注意事项？中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆进行了解答。

王华庆称，在接种疫苗前，接种医生要向受种者如实告知疫苗接种的种类、疫苗的保护作用、疫苗的禁忌、疫苗的安全性和相关注意事项。接种医生要询问受种者的健康状况。因为12-17岁儿童属于未成年人，这些信息的告知和获得需要由陪同家长或监护人来完成。

在家长或监护人在陪护孩子接种疫苗时，王华庆建议做好以下工作：

接种前，家长或监护人要了解新冠疫苗的疾病知识、疫苗知识、接种流程。

接种过程中，家长或监护人要带好孩子的相关证件包括身份证、接种证等。另外还要了解孩子的健康状况。到现场后，要把孩子的健康状况以及过去接种疫苗的禁忌、疾病史等如实告知接种医生，以便由医生来判断孩子是不是应该接种。

接种后在现场留观30分钟，家长或监护人要全程陪护。如怀疑出现身体不适可能和疫苗可能，要向接种医生报告，情况严重时应及时就医并进行相关诊治。

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