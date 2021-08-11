“健康空调”该有哪些“健康功能”？（消费万花筒）

炎炎夏日，消费者选购空调时，除了关注基本的温度调节功能，一些人还关注附加了健康理念和功能的产品。如今，市场上有许多声称具有自清洁、除菌、新风、净化等健康功能的产品。这些产品的功能到底如何？前不久，中国消费者协会、河北省消费者权益保护委员会和沈阳市消费者协会联合开展了健康类空调比较试验。

此次比较试验的15款样品均为壁挂式空调，涉及13个品牌，购买价格从每台2000多元到8000多元不等。在15款空调样品中，有14款声称具有自清洁功能，11款声称具有“风避人”等舒适功能，此外还有声称具有除菌、空气净化、新风等功能的空调产品。

空调自清洁功能能够更好清洁不容易擦拭的空调蒸发器。自清洁功能通常是通过急速降低蒸发器的温度，让蒸发器表面凝结成霜，然后在温度的调节下，随着霜的融化带走蒸发器表面的细菌和灰尘。14款样机均宣称具有自清洁功能，测试发现11款可实现自清洁细菌和自清洁灰尘操作，而部分品牌的样机在自清洁功能启动时室外机无法运转，不能产生冷凝水，不能实现利用冷凝水自清洁灰尘的功能。

15款样机中，有4款宣称具有净化空气功能。比较试验测试其颗粒物洁净空气输出比率（CADR）指标，CADR值越高，表明其对颗粒物的净化能力越强。4款空调器样品的颗粒物CADR检测结果最高为每小时247.3立方米，最低约为每小时130.1立方米。那么对于50立方米的空间（约20平方米的房间）来说，净化一遍室内空气，样品中最长的耗时约23分钟，最短耗时约12分钟。

空调吹的风是否舒服，是消费者普遍关注的。从结果来看，14款空调样机温度均匀度、垂直温差、温度波动三项舒适性指标表现都比较好，但吹风感差距较大。吹风感最高得分是5.00，最低得分是1.82。

本次试验发现，部分空调样品的说明书过于简单笼统，尤其在其宣称的健康功能该如何使用方面说明过于简单，不利于消费者正确使用。例如自清洁功能，说明书均未具体说明究竟是自清洁细菌还是灰尘，容易使消费者误解，影响产品的使用效果。

中消协相关负责人表示，建议有关行业协会和标准主管部门早日推动出台空调产品健康功能相关标准。建议消费者在选择“健康空调”时，应根据自身实际需要选择购买，并关注其宣传的相关功能是否有数据及正规检测报告支持。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 19 版）