国家卫健委：截至8月12日 我国完成新冠疫苗全程接种人数超7.77亿人

人民网北京8月13日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制13日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上介绍，截至8月12日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗18亿3245万剂次，完成全程接种的人数为7亿7704.6万人。

“截至目前，全国现有本土确诊病例连续19天上升，涉及16个省份，现有中高风险地区156个，我国面临短时间内多源多点发生疫情的复杂局面。”米锋说，本轮疫情发生以来，国家卫生健康委第一时间派出由委领导任组长的工作组，深入一线指导疫情处置；第一时间调派专家力量，支援地方疫情防控和医疗救治；第一时间召开全系统会议，指挥各地紧急行动；第一时间派出20个指导组，分赴各地督促排查风险，堵塞漏洞。

米锋表示，针对当前疫情形势，要从严从紧落实各项防控措施，压实四方责任，强化外防输入，落实高风险人员封闭管理、高风险环境和物品消杀等措施，加强风险人群区域协查、重点场所疫情防控，坚决彻底做好重点人员的集中隔离，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

米锋还提示，要严格遵守防疫要求、积极配合防控工作，通过共同努力，控制疫情影响范围、缩短疫情持续时间，尽快恢复正常生产生活秩序。