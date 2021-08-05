国家卫健委：德尔塔传播速度快、体内复制快 接种疫苗能降低传播风险

人民网北京8月5日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就进一步加强疫情防控有关情况举行发布会。针对引发此轮疫情的德尔塔毒株，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华指出，从目前看，国内外相关科学研究和疫情防控实践都已证明，德尔塔变异株并没有导致新冠病毒生物学特性发生颠覆性改变，仍是冠状病毒，其传染源、传播途径基本是清楚的。现有的疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效，现有的疫苗仍然能有良好的预防和保护作用，能有效降低感染后的重症发生率。

贺青华介绍，德尔塔变异株最早发现于2020年的9月，是印度报告的一个变异株。世界卫生组织在5月10日就宣布将德尔塔变异株纳入到全球关切的病毒变异株，目前已经在130多个国家和地区流行，成为全球新冠大流行的主要病毒株。该病毒具有传播速度快、体内复制快、转阴时间长这“两快一长”的特点。

贺青华称，前段时间，我国首次成功阻断了发生在人口稠密、流动性大的广东省几个地市的德尔塔变异株的本土疫情传播。通过疫情处置，也证明了接种疫苗能够降低病毒在人群中的传播风险，减少感染者的传播力。而继续落实戴口罩、勤洗手、保持社交距离、避免人群聚集和流动等这些公共卫生措施，对于防控疫情、保护人群健康也是有效的。