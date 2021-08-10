防治新冠，多地发布中医方案

近日，全国多地发生疫情，由德尔塔毒株引起的跨省传播受到关注。如今正值暑假，是人们出行旅游、聚会休闲的高峰期，也是聚集性疫情易发的重要时期。在疫情防控措施不断升级中，不少地方推出了防治新冠病毒的中医药方案。

为充分发挥中医药在疫情防控中的预防作用，四川省中医药管理局结合时令变化和新冠肺炎疫情防控现状，于7月28日发布了《四川省新冠肺炎中医药预防建议方案》，将向群众提供中药“大锅汤”等中医药预防服务。对于国内中高风险地区来返人员、入境人员等集中隔离、居家隔离人员以及封闭区、封控区和风险区周边区域人员，要做到中药预防汤剂“应服尽服”“愿服尽服”。该《方案》里提出的三类方剂，可适用于不同体质的群体如体弱人群、儿童等，并推荐了熏蒸处方与香囊处方作为居家防护办法，具有清新空气、预防疫病之效。

8月1日，上海市中医药学会与国家中医疫病防治基地（上海中医药大学附属曙光医院）共同携手，坚持三因制宜、辨证施治的中医理念，制定并推出《中医药预防外感疫病（呼吸道传染病）指南》（夏季版）。上海中医药大学附属曙光医院肺病科主任医师、上海市新冠肺炎高级别救治专家组成员张炜指出，《指南》围绕当季暑湿的季节特点展开，兼具清暑益气、扶正解毒等效果。国家中医疫病防治基地每年都会拟定预防流感的方案，“大锅防感预防方”便是经验方法之一。在这次的预防方中，专家针对新冠疫情和暑热增添了几味药物。《指南》将为重点人群预防呼吸道传染性疾病尤其是新冠肺炎“治未病”所用，其建议的药膳和茶饮也可作为居家防疫的良好方式。

河南省郑州市新冠肺炎中医专家技术指导组依据河南省卫健委公布的新冠肺炎中医药预防方案，借鉴全国其他省份经验，并结合本地的地域、气候特点，于8月2日拟制了中医药预防方，分为成人用药与儿童用药，可加入白糖或者蜂蜜等调味品进行温服，将在全市医务工作者、集中隔离点和封闭区中推广使用。