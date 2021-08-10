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预防新冠病毒 这些个人防护措施你做对了吗？
编者按：近期，德尔塔变异株来势凶猛。面对疫情防控的复杂形势，中国疾控中心发布个人防护措施更新版，提醒大家从以下九个方面提高个人防护意识。
（资料来源：中国疾控中心）
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