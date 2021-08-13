个别儿童青少年接种新冠疫苗后出现心因性反应 疾控专家：不属于不良反应、可预防

人民网北京8月13日电 （记者崔元苑）13日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控有关情况举行发布会。针对儿童青少年接种新冠疫苗后发生的不良反应情况，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，目前根据对不良反应监测分析，儿童青少年接种新冠疫苗不良反应的发生率不高于18岁以上的成人。

王华庆解释，青少年接种新冠疫苗之后出现的一般反应主要表现为发热，局部的疼痛、红肿。异常反应主要是过敏反应，虽然罕见，但也有个别出现，主要为过敏性皮疹，属于比较轻的情况。

针对监测数据中有个别儿童青少年接种疫苗后出现了心因性反应的情况，王华庆称，心因性反应是非器质性的反应，不属于不良反应，这种情况可以预防。家长和监护人陪孩子接种疫苗时，自己要放松，同时也要想办法不让孩子紧张，这样可大大减少心因性反应的发生。

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