延长女性生育寿命的新基因找到

女性更年期年龄与生育能力和健康老龄化相关，但生殖衰老一直是科学家难以研究的问题。现在，科学家已经确定了近300种影响女性生殖寿命的基因变异。此外，在老鼠身上，他们已经成功地操纵了与这些变异相关的几个关键基因，以延长它们的生殖寿命。研究论文发表在近日的《自然》杂志上，大大增进了我们对生殖衰老过程的了解，并有助于我们预测哪些女性可能比其他人更早进入更年期。

虽然人类预期寿命在过去150年里显著增加，但大多数女性的自然绝经年龄一直保持在50岁左右。女性与生俱来的所有卵子会随着年龄的增长而逐渐消失。一旦大部分卵子消失，更年期就会发生，然而实际自然生育能力下降的时间要比更年期早得多。

此次研究确定了人类与生殖寿命相关的新的基因突变，数量从之前的56个增加至290个。研究团队分析了来自包括英国生物库和基因测序公司23andMe在内的多项研究中数十万名女性的数据集。虽然绝大多数是来自欧洲血统的女性，但他们也研究了近8万名东亚血统女性的数据，发现结果大致相同。

研究小组发现，许多涉及生殖寿命的基因都与DNA修复过程有关。他们还发现，这些基因中的许多基因在出生前，即形成卵巢之前就已经处于活跃状态了，而且在整个生命过程中也是如此。

值得注意的是，两个细胞周期检查点通路基因——CHEK1和CHEK2，调控着各种各样的DNA修复过程。敲除一种CHEK2基因使其不再起作用，或者过度表达CHEK1基因以增强其活性，都能使小鼠的生殖寿命延长约25%。

这项研究也观察了天生缺乏活性CHEK2基因的女性，发现她们进入更年期的时间比具有正常活性基因的女性平均晚3.5年。

研究发现，CHEK1基因含量较高的雌性小鼠出生时产卵较多，自然耗尽的时间较长，生殖寿命长。然而，虽然CHEK2具有类似的作用，可以让卵子存活更长时间，但敲除该基因或导致成年小鼠的卵子死亡。因此，过度表达CHEK1基因是延长生殖寿命的更佳选择。

这项研究已经表明，科学家能够开始预测哪些女性可能更早进入更年期，从而难以自然怀孕。同时，由于人生来就有基因变异，所以此研究还可以给年轻女性提供生育相关建议。（实习记者张佳欣）