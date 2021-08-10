头顶变“油田”？四招儿甩掉发丝油腻

刚洗完的头发，坚持不到一天就油腻腻的，一绺一绺的，有时候还闻到难闻的头油异味，不仅影响个人形象，还影响自信心和生活质量。想要让自己在人际交往中广受欢迎，尽快摆脱头发过度出油问题就成为职场和社交的“头等大事”。今天就跟大家聊聊头发出油的原因，并分享几个治理头顶油腻的方法。

头发出的油 并非一无是处

皮脂腺开口于毛囊，正常情况下皮脂腺分泌适量的油脂，依附着毛囊输送到头皮和毛发表面，均匀分布以保护和滋养我们的头皮和毛发，让我们的头发和皮肤有光泽。同时，油脂和汗腺分泌的汗液形成弱酸的脂膜，可以维持皮肤和毛囊的正常定植菌的平衡，避免某些细菌或真菌的过度繁殖，造成皮肤屏障破坏或皮肤感染。所以，适量的油脂分泌可以保护皮肤健康。

但油脂分泌过多时，会表现出头发出油，使头发打绺，有异味，引起头皮红、头屑、头痒、脱发和毛囊炎等一系列问题。

五大因素 让头顶产油量超标

导致油脂分泌过多，主要有以下五个原因。

激素水平 无论男女，体内雄激素水平过高或个体对雄激素比较敏感，会促进皮脂分泌，使头面部过度出油，还可能抑制头顶毛发生长，最终会形成秃顶。

饮食作息 现在不少年轻人都是“无辣不欢”“无肉不香”和“夜猫子”，肥甘厚味、辛辣油腻食物、甜食、咖啡、浓茶成为饮食中不可或缺的主角；熬夜打游戏、加班到深夜未眠、紧张、工作压力大等不良生活习惯都会影响人体神经和内分泌系统，不仅头发分泌出大量油脂，头面部也容易长出痘痘。在中医理论中，头发出油多辨为湿热，有些辨为痰湿或者是其他证，往往是先天体质或是由于嗜食肥甘、厚味损伤脾胃，化湿生热、郁结成痰、熏蒸皮肤，从而油脂过度分泌。

真菌感染 马拉色菌是日常与我们头皮互利共生的一种真菌，它的食物就是头油，当头油过剩时，马拉色菌会过度繁殖，破坏头皮的屏障系统，出现头皮潮红、瘙痒、头屑过多，并促进头油的产生，周而复始，恶性循环。

护发不当 频繁地洗头，皮脂腺也会进一步分泌油脂，导致头发越来越油。许多人习惯刚洗完头发就开始吹头发，当吹风机中的热风接触到湿润的头发时，容易使头皮的油脂分泌旺盛，从而让自己的头发变得更加容易出油。

过度防护 疫情期间的医护工作者，因长期佩戴帽子，透气性不佳，头皮分泌的油脂、汗液混合后停留在皮肤表面，加之头发上的细菌增殖，很容易造成头发出油增多、瘙痒、异味等情况。

治理头发油腻 试试这四招儿

调整饮食结构 少吃高糖、高脂、辛辣、刺激、煎炸、烧烤的食物，避免酗酒，多吃富含维生素的水果、蔬菜以及豆类。黑豆、芹菜、粗粮杂粮是含有维生素B族较丰富的食物，维生素B族可在体内形成烟氨酸，有助于调节油脂的平衡。

良好生活习惯 避免熬夜，早睡早起。长期熬夜，精神压力过大引起内分泌紊乱，从而导致皮脂腺分泌增多，出油增加。养成良好的作息习惯在一定程度上可缓解头皮出油。

适合的洗护用品 头油、头屑的产生与马拉色菌有关，日常可选择具有控油抑菌成分（吡硫翁锌、酮康唑、水杨酸等）的洗护用品，每周使用1至2次即可。不建议频繁使用，否则会破坏头皮的正常菌群。如果普通去屑洗发水不能解决头皮出油、头屑的现象，需要就医，在医生的指导下使用药用洗发水或服药治疗。

正确洗发护发 头油脂过多造成头发油腻，必然需要清洗。在使用洗发水时不要直接抹到头上，可倒在手上打出泡沫后再抹到头上，用手指肚以画圆的方式慢慢清洗头皮和头发。涂抹护发素时应避免抹在头皮上，涂到离发根1至2厘米的地方即可。

如果您使用上述方法仍不能摆脱油腻的头发，同时伴有头皮潮红、头屑、瘙痒、头油异味、毛囊炎和脱发等问题，建议到正规医院皮肤科门诊就诊，可以做头皮真菌镜检或直接免疫荧光检查，还可以用毛发镜检查头皮和毛囊，可以帮助医生准确分析头皮和毛囊损伤情况，根据检查的结果给出个体化的头皮健康管理方案，达到控制头油、防止脱发、重拾形象、恢复自信的目的。 文/王磊 杨顶权（中日友好医院）