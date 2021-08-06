国家卫健委：严格落实防控措施 疫情总体形势可控

新华社北京8月5日电（记者张泉、温竞华）国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在5日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，当前疫情总体形势可控，但由于本轮疫情波及范围大，人群面广，加之多个不同来源的输入病例导致的本土疫情叠加，增加了整个疫情防控工作的艰巨性和复杂性。

他说，国内外相关科学研究和疫情防控实践表明，德尔塔变异株并没有导致新冠病毒生物学特性发生颠覆性改变，传染源、传播途径基本清楚，现有疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效，现有疫苗仍然有良好的预防和保护作用。

“我们要继续坚持‘外防输入、内防反弹’的防控策略以及常态化防控措施。”贺青华说，按照第八版新冠肺炎防控方案总体要求，各地要坚持早、小、严、实，科学、精准、有力、有序、有效处置发生的疫情。

贺青华介绍，内防扩散，要特别突出一个“快”字：第一时间全面激活应急指挥体系；第一时间启动重点地区全员核酸检测；第一时间强化公卫、公安、工信的协同，做到应隔尽隔，集中隔离，规范隔离；第一时间按照“四集中”要求，中西医结合，“一人一策”全力救治患者；第一时间做好信息发布和舆论引导。

据悉，国务院联防联控机制综合组已派出20个工作组，督导重点口岸城市排查堵塞漏洞，强化外防输入和突发疫情处置。一旦发现疫情，坚决采取最严格、最彻底的应急处置措施，以最快的速度控制住疫情。