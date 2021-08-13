儿童青少年为什么要接种新冠疫苗？中疾控专家回应

人民网北京8月13日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制13日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控有关情况。针对儿童青少年新冠疫苗接种，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，青少年、儿童都是易感人群，在早期时，可能认为儿童发病率和患病率不高，但是随着疫情的持续传播，尤其是在一些疫情比较严重的国家，儿童患病率在不断上升。

王华庆表示，儿童患了新冠之后，过去认为症状比较轻，但是现在发现，随着儿童患病的不断增多，有一些出现了重症，也有个别儿童出现死亡的情况。另外，不管是成人还是儿童，只要感染了病毒，就是一个传染源。从传染源管控的角度来说，对于儿童也要加强管理。

“将来我们期望建立群体免疫，通过接种疫苗，儿童在建立群体免疫过程中也是不可或缺的一部分。”王华庆说。

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