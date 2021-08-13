社区如何做好中高风险地区进（返）京人员的管理？相关负责人解答

人民网北京8月13日电 （记者崔元苑）13日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控有关情况举行发布会。围绕对中高风险地区进（返）京、实行居家观察的人员如何进行管理，北京市朝阳区安贞街道安华里社区党委书记、居委会主任侯兵介绍，主要从五个方面着手：

一是书面承诺。第一时间和居家观察人员取得联系，发送告知书，并签订配合管理、核酸检测和足不出户的承诺书。

二是核酸检测。居家观察期间，社区要协助专业人员组织居家观察人员进行4次核酸检测，分别是第一天、第四天、第七天和第十四天。在首次和末次核酸检测的同时，还要对居家观察人员的环境进行采样检测。

三是落实人防和技防的措施。社区负责安装门磁等防止居家观察人员超范围活动的系统。我们作为社区的工作人员，每天至少要视频连线居家观察人员两次，上门检查一次，确保居家观察人员足不出户。

四是建群联系。由1名社工和1名医务工作人员，还有居家观察人员，建立三方微信群，由医务人员每天指导居民在微信群里早晚两次报体温，并询问居民的身体状况。

五是变码管理。居家观察人员的信息录入信息系统以后，北京健康宝的健康码就由绿色自动变为黄色的居家隔离码，等到14天居家观察期满后且第14天核酸检测呈阴性后，工作人员及时录入系统，解除居家观察，这时黄码就自动变为绿码。

“居家观察人员必须是足不出户的，为了保障他们在居家观察期间的正常生活需求，我们组织了社区的党员居民志愿者，为居家观察人员提供取送快递、外卖、清运生活垃圾、代买生活用品等服务。”侯兵表示，对于在居家观察期间，有个别居民出现紧张焦虑情绪的情况，社会还及时组织开展心理疏导。

相关阅读：

国家卫健委：截至8月12日 我国完成新冠疫苗全程接种人数超7.77亿人

国家卫健委：48个发生本土疫情城市中 36个城市超5天无新增感染者报告

国家卫健委：12-17岁人群接种新冠疫苗总剂次数超过6000万剂

儿童青少年为什么要接种新冠疫苗？中疾控专家回应

个别儿童青少年接种新冠疫苗后出现心因性反应 疾控专家：不属于不良反应、可预防

国家卫健委：守住境外输入关口 最大限度降低国内疫情发生风险

儿童青少年接种新冠疫苗时有哪些注意事项？疾控专家解答