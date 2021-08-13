国家卫健委：48个发生本土疫情城市中 36个城市超5天无新增感染者报告

人民网北京8月13日电 （记者崔元苑）13日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控有关情况举行发布会。国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，截止到8月12日24时，全国已经有18个省48个市发生了本土疫情，累计报告病例超过1282例。在发生疫情的这48个城市中，已经有36个城市超过5天没有新增的感染者报告。除了扬州、武汉、张家界市以外，其他地市仅是零星的病例报告。从这个情况看，全国的疫情风险总体可控，全国层面发生大规模的疫情风险是比较小的。

贺青华介绍，国家卫生健康委、国家疾病预防控制局将指导各地继续做好以下几个方面的工作：

一是疫情发生地区要继续严格落实常态化防控的各项措施，加强流调溯源、核酸筛查、集中隔离和社区管控，限制人员外流，防止疫情向外扩散。

二是相关省份要加大对涉疫风险人群的排查，落实健康监测、核酸筛查等措施，及时发现潜在的感染者，避免出现新的疫情暴发点。

三是要指导各地全面排查口岸城市、机场、港口、定点医院、集中隔离点等高风险场所的防控漏洞，在这些重点场所、重点单位要排查防控漏洞，及时采取整改措施，避免发生新的境外输入疫情。

四是要加强宣传教育，加快推进疫苗接种，引导群众做好个人防护，保持戴口罩、勤洗手、一米线、少聚集等良好的卫生习惯，从根本上尽早把疫情控制住。

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