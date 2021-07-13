暑期儿童意外伤害高发如何预防？国家卫健委：核心是九个字

人民网北京7月13日电 （记者孙红丽）每到暑期，儿童溺水、触电、食物中毒等事件时有发生，应该采取哪些措施避免这些伤害事件？国家卫生健康委疾控局副局长再那吾东·玉山在今日召开的新闻发布会上表示，对于这些伤害的预防，核心是九个字“看住了、管好了、用对了”。“我们一定要提高儿童意外伤害的防范意识和现场的急救技能，这样就能挽救很多宝贵的生命。”

暑期是儿童意外伤害的高发期。再那吾东·玉山表示，近期一些地方发生了多起溺水、交通意外等事件，一些孩子因此失去了宝贵的生命，令人痛心。这突显出公众对儿童意外伤害的防范意识不足。

再那吾东·玉山介绍，“看住了”就是成人有效地看护孩子。这里强调的是有效地看护，具体操作就是要近距离、不间断、不分心。

例如在预防儿童溺水中，当儿童在水中或者水周围时，无论在泳池中、澡盆里，还是在开放性的浴场中，家长都应专心看护儿童，不应分心做其他事情，比如家长自己看书、玩手机、接电话与他人聊天等，这样的惨痛案例比比皆是，因为溺水发生过程十分迅速，一旦发生结果往往是致命的。“近距离”强调的就是家长与孩子保持“一臂之内”的近距离，这样在发生危险的时候家长可以及时采取措施施救。

“管好了”指的是管理危险环境，管控危险行为。例如假期预防儿童触电，家长应该首先排查和消除家中及儿童经常玩耍地方存在的漏电隐患，对家中的电器、电源、插线板等可能造成儿童触电的源头，做到安全使用和管理。对儿童湿手触摸电源等危险行为进行安全教育和管理。

“用对了”指的是使用安全的防护工具、产品和技能。比如，预防儿童中毒，家中的常用药物、日用化学品、杀虫剂等应选择使用儿童不易打开的安全包装，或者储存在儿童不易拿到的地方，以防止儿童误服、误用造成中毒等。