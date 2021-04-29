“五一”出行期间健康出现异常怎么办？疾控专家解答

人民网北京4月29日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就“五一”假期疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，如果“五一”旅行期间健康出现异常，一定要就地就医诊治。如果医生判定这种异常是一过性的、轻微的、不需要特殊处理的，可以继续观察。如果医生判定这种异常是比较严重的，需要终止旅行的，一定要听从医生意见，取消旅行计划。如果医生判定这种异常情况可能是传染病，包括可能是新冠肺炎，一定要服从医务人员的安排，进行及时处置。

如果发现无症状感染者，是不是所有到过与无症状感染者相同地方的人，都得进行隔离或核酸检测呢？“也不是，要具体问题具体分析。”吴尊友称，如果是一个健康人，在无症状感染者到达某地前15分钟到达相同地点，而无症状感染者到达时，他已经在15分钟前离开了，以后又没有再次和无症状感染者发生过任何的时空接触，就没有必要进行隔离。如果自己担心，可以做核酸检测。