对青霉素、头孢、氧氟沙星过敏能打新冠疫苗吗？广东疾控解答

人民网北京6月25日电 （张文婷）今日，全国新冠疫苗接种超11亿剂次，“免疫长城”正在加速构建。然而，仍有一部分人对接种疫苗心存疑虑。例如新冠疫苗中的某些物质会否伤害大脑、药物过敏能否打疫苗等问题层出不穷。针对上述问题，广东疾控进行了详细解答。

新冠疫苗中的铝佐剂纳米颗粒会穿过血脑屏障造成大脑损害?

对人体是安全的

近期有传言称新冠疫苗中的铝佐剂纳米颗粒会穿过血脑屏障造成大脑损害，这是真的吗？对此，广东疾控回应称，新冠病毒疫苗所含铝佐剂的作用是增强疫苗的免疫原性，也就是增强人体对疫苗免疫应答。疫苗的铝佐剂含量非常低，远低于人体从食物摄入的量，对人体是安全的。疫苗中氢氧化铝（或磷酸铝）颗粒直径远远达不到“纳米颗粒”水平，也不可能穿过血脑屏障。即使极少量铝佐剂会进入到血液循环，绝大多数进入体内的铝会很快排出体外。

青霉素、头孢、氧氟沙星过敏的人能打新冠疫苗吗？

可以

那么，对青霉素、头孢、氧氟沙星过敏的人能打新冠疫苗吗？广东疾控表示，如果对疫苗的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者，或以前接种同类疫苗时出现严重过敏者不建议接种。因目前使用的新冠病毒疫苗不含青霉素、头孢、氧氟沙星成分，如果对以上成分过敏者，可以接种。

短暂停留了密接者工作的商场，先做核酸检测还是先打疫苗？

先做核酸检测

如果遇到约好打疫苗时间，却又发现短暂停留了密接者工作的商场这一情况，是先做核酸检测还是先打疫苗呢？对此，广东疾控建议，先做新冠病毒核酸检测，再去打新冠病毒疫苗。万一新冠病毒核酸检测阳性，疫苗暂时也打不了。如果在接种新冠病毒疫苗后，需要做新冠病毒核酸检测，要在接种疫苗次日方可采样检测。