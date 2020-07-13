防疫不放松,送孩子们"暑期游玩健康攻略"

编者按：暑假来啦！孩子们外出游玩应该注意什么？如何做好个人健康防护？今天，我们送孩子们一份“暑期游玩健康攻略”，一起来看看吧！

外出游玩注意事项

一是出行前做好准备，建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或景点高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目。如果准备跨地区出游，应选择近期没有病例报告的地区，并且要提前联系景区，了解当地防控政策，按要求做好准备，也需要准备一些必要的口罩、手消毒剂物品，以便在路上使用。

二是途中要做好防护。如乘坐飞机或火车等公共交通工具，要遵守秩序和乘务人员的管理要求，全程佩戴口罩，要做好手卫生，并且妥善保存票据以备查询。

三是旅行期间要做好防护。在游玩过程中在景区有序排队，保持人际距离，当然要保持良好的卫生习惯，注意咳嗽礼仪，随时做好手卫生。出去住宿时，应选择卫生条件良好的宾馆，入住后要开窗通风，旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应到就近医疗机构就诊。

在饮食方面也要注意。乘坐交通工具时，应尽量减少饮食次数；在景区内建议首选外带的食品；如果在餐厅用餐，建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持一米以上的距离。

户外郊游野餐攻略

郊游在外可以吃什么？

第一，水是必备。纯净水和矿泉水建议作为首选。若是自驾游或是准备进行登山等消耗体力的活动，建议携带能量型饮料或者富含蛋白的奶制品，补充水分的同时也可以维持血糖。

第二，水果助营养。出游时因条件限制，许多人饮食中的蔬菜摄入量都会大大减少，而水果中富含的维生素c、钾等微量元素可以帮助弥补蔬菜摄入减少而造成的营养缺失。

第三，富含蛋白的食物以充饥。鸡蛋、牛肉干、鱼片等富含蛋白质的食品，既可以提高饱腹感而且可以满足人体所需的营养。因此，建议每餐都应备有一种高蛋白的食品。

第四，主食巧搭配。玩得尽兴时，身体的消耗也会大大增加。为了保持身体的机能，主食不仅应吃饱，也应选择松软易消化的食物，如馒头、面条等。

在外就餐应该注意什么？

首先，目前仍处于疫情期间，安全防护一定要做好。除了戴口罩、避开人员密集地区等，开餐之前，一定要做好手部清洁。如果有条件，可以使用洗手液或肥皂,在流动水下按照七步洗手法彻底洗净双手。如果没有条件，可以随身携带手部消毒液，就餐之前使用。

第二，野外的野果子千万不要随意品尝。例如野芋头、毒蘑菇、桐油果等一旦误食，轻则住院，重则有性命安危。

第三，易变质的食物尽量少带，例如熟肉、奶油、汉堡等。夏季天气炎热，旅行途中，食物封闭在密闭空间中容易发生变质，如果肠胃敏感，极易引起胃肠道消化不良甚至呕吐、腹泻。

第四，外出就餐需“讲究”。一要看餐馆卫生清洁程度、证照是否齐全；二要看食材是否新鲜，尤其是海鲜、豆类这些“高风险”食材，一旦产生异味，千万不要食用。在特殊时期，建议尽量保持一定的社交距离进餐或者避免堂食。

教育部提示：暑假孩子重点要做到“六不”

不私自下水游泳。

不擅自与他人结伴游泳。

不在无家长或教师带领的情况下游泳。

不到无安全设施、无救援人员的水域游泳。

不到不熟悉的水域游泳。

不熟悉水性的学生不擅自下水施救。尤其要教育孩子，遇到同伴溺水时避免手拉手盲目施救，要立即寻求成人帮助。（人民健康网综合自健康中国、人民网-科普中国）

☆推荐阅读☆

卫生间地漏：最易被忽视的“藏菌大户”

疫情防控常态化下,去游泳馆游泳要注意啥?

如何给冰箱冰柜清洗消毒?六大注意事项要牢记

世界疫情持续蔓延 常态化防疫请戴好“紧箍咒”

高考期间饮食作息指南 防疫要点要牢记

疫情期间，卫生间清洁消毒需注意八点

疫情下的暑假来了 为孩子撑一把健康保护伞

疫情期间戴口罩，呼吸不顺畅怎么办？

核酸检测准确率有多高？为什么阴性结果有效期定在7天之内？

疫情下 如何将病毒隔绝在口舌之外？

疫情期间，6招让你安心食用水产品