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中国疾控中心：建议飞机火车等密闭交通工具设立应急隔离区

2020年02月02日16:43 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月2日电 （刘卿）随着返城务工人员的增多，出租车、飞机、火车等公共交通工具的使用频次增加，对于此类密闭交通工具中，如果发现有可疑症状的乘客，应采取何种应急办法？乘坐此类交通工具时，个人防护需要注意哪些问题？对此，在今日国家卫生健康委举行的新闻发布会上，中国疾控中心环境所消毒中心主任张流波表示，飞机、火车等密闭交通工具设立应急隔离区，如发现可疑病人，应及时到应急区接受隔离排查。

张流波说，飞机、火车等密闭交通工具上，乘客比较密集，面临风险相对更大。针对公共交通工具面临的感染风险，中国疾控中心专门起草了《公共交通工具消毒操作技术指南》(以下简称《指南》)。该《指南》由国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制专门下发，要求车辆做好物体表面消毒，加强通风换气，并设立应急区域，要求工作人员注意个人安全，随时进行手部卫生清洁，加强健康宣教以保证乘客安全。

张流波建议，相关部门人员可错峰出行，降低人口密度，进一步降低风险。建议乘客在拥挤的地方戴口罩，注意手部卫生，注意与陌生人保持距离。《指南》中提到，在飞机、火车上最好专门设立应急区域，比如把后面三排空出来做应急用。如发现可疑病人，应该听从工作人员安排，到隔离区接受隔离排查。

张流波表示，出租车和网约车类交通工具的乘坐风险，比火车、飞机相对低一些，乘坐前可以先开门通风，用消毒纸巾对坐的位置和手碰的位置做消毒，要求司机、乘客都戴好口罩，旅程结束后，下车做手部卫生清洁。

(责编：李栋、孙博洋)


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