卫生间地漏：最易被忽视的“藏菌大户”

疫情期间，大家都非常注重对家中卫生间进行清洁消毒，但往往会忽视对卫生间地漏的清理，有研究发现，它是一个藏菌大户。

据《生命时报》报道，英国《新科学家》周刊网站援引德国一项研究发现，82%的家庭中发现了耐抗生素细菌，地漏中的细菌数量尤其多。地漏中的细菌由于经常接触肥皂和清洁用品中的抗菌成分，而产生耐药性，少量细菌会致病，包括可导致尿路感染的多重耐药大肠杆菌，以及可导致肺炎的多重耐药绿脓杆菌。孕妇和老人等易感人群应避免接触地漏。

疫情期间，注意防止不同楼层的卫生间通风道和下水道的传播风险。中高风险地区应每天用开水或消毒水对地漏消毒，然后用浸泡过消毒液的抹布盖上。低风险地区地漏口非排水时用盖子遮挡，每周进行一次消毒清洁。打开地漏，清理掉杂物，用废牙刷和清洁剂来刷洗，接着将清水(约500毫升)倒进排水口，倒入消毒液10毫升(约1茶匙)，30分钟后再倒入清水。日常使用也要注意别把脏东西都往地漏边扫。

那么，卫生间消毒时哪些环节要特别注意？北京市疾控中心副主任庞星火在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上强调，一是消毒剂具有一定的毒性刺激性，配制和使用时应注意个人防护，包括口罩、帽子、手套和工作服等，配制消毒剂时为防止溅到眼、鼻、口，建议佩戴防护镜。二是消毒剂具有一定的腐蚀性，注意达到消毒时间后用清水擦拭，防止对消毒的物品造成损坏。三是使用消毒剂前要认真阅读消毒产品说明书，严格按照说明书规定的使用范围、使用方法、作用浓度、作用时间正确使用。四是所使用消毒剂应在有效期内，消毒剂须现配现用。

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卫生间清洁消毒指引

一是保持卫生间的通风良好。家庭卫生间每日开窗通风2~3次，每次至少30分钟；没有窗户的卫生间，应安装性能良好的排换气扇，并每天保持一定时间使用。公共卫生间要始终持续保持良好的通风状态。

二是加强卫生间的清洁卫生。要及时清理卫生间垃圾，保持卫生间的环境清洁卫生，并注意保持卫生间地面无积水。

三是加强手卫生措施。公共卫生间洗手处需配备洗手液等洁手用品；工作人员保持手卫生，随时洗手或用含醇速干手消毒剂。有肉眼可见污染物时应使用洗手液在流动水下洗手，然后消毒。

四是加强卫生间表面消毒。可用500mg/L~1000mg/L的含氯消毒液,擦拭、喷洒卫生间地面或墙面进行消毒，消毒顺序由外向内，作业时间不少于30分钟。

五是加强卫生间的物体表面消毒。应以手经常接触的物体表面为主，如门把手、水龙头等，可用500mg/L的含氯消毒液、75%酒精或其他可用于表面消毒的消毒剂擦拭消毒，作用30分钟后清水擦拭干净。

六是加强拖布和抹布等卫生洁具消毒。应专区专用，专物专用，避免交叉感染。使用后以1000mg/L的含氯消毒液进行浸泡消毒，作用30分钟后用清水冲洗干净，晾干存放。

七是加强排泄物及分泌物等污染物的消毒。污染物可用一次性吸水材料(如纱布、抹布等)沾取5000mg/L~10000mg/L的含氯消毒液小心移除。被污染地面、墙壁及其周围可能被污染的其他表面可用1000mg/L的含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，作用30分钟后,清水擦净。

八是加强卫生间蹲坑、坐便器等设施的消毒。有明显污染物时,需先清理污染物，之后可用500mg/L~1000mg/L的含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，作用30分钟后，坐便器需清水擦拭干净。

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