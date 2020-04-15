北京高三即将返校开学，疫情防控怎么做？

编者按：4月12日，北京市明确了本市高三年级将于4月27日返校开学，初三年级将于5月11日做好返校学习准备。开学后学生都会在校聚集，在此期间，如何做好学校和师生的防控工作？

师生返校条件公布

返京后须观察14天且核酸检测阴性

在12日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市教委新闻发言人李奕明确师生返校条件，特别强调“严禁带病返校。”

一是近期未离京并连续14天居家观察且无症状的师生员工，可返校开学。

二是近期从境外、京外返京的师生员工，须居家或集中医学观察14天且核酸检测阴性后，方可返校开学。

三是本人或家庭成员曾确诊为新冠肺炎病例并已治愈的师生员工，须按照有关规定，经批准后方可返校开学。

四是有发热、咳嗽、腹泻等症状且排除新冠病毒感染的师生员工暂缓返校，待治疗无症状后，向学校申请，经批准方可返校开学。严禁带病返校。

五是居家医学观察无法到岗的教职员工，根据情况弹性安排工作。

北京疾控中心制定学校防控指引

所有入校人员排查体温，全员全程戴口罩

针对学生在校期间聚集等特点，北京市疾控中心制定了《高三开学期间新冠肺炎防控指引》，提醒学校和师生做好防控工作。

在开学前日常防控工作准备方面，指引明确：

1.各学校应按北京市疫情防控要求，落实四方责任和主体责任，成立学校疫情防控工作领导小组。

2.制定完善“两案九制度”机制。即：新冠肺炎防控工作方案和疫情应急预案，学校传染病疫情报告制度、师生晨午检制度、学生因病缺勤登记追踪制度、复课证明查验制度、健康管理制度、免疫接种证查验制度、传染病防控健康教育制度、通风消毒制度和环境卫生检查通报制度。

3.提前了解掌握教职员工和学生假期出京情况，对于海外、京外返京师生，应按照要求进行居家或集中隔离医学观察14天，医学观察期满无异常后方可返校。

4. 提前了解全体教职员工和学生健康状况，对有发热、干咳、乏力等症状的人员，应督促其及时就医，暂缓返校，保证教职员工和学生不带病工作、上课。

5. 学校在校门口外就近设置临时等候区，做好体温计、口罩等相关物资准备。

在开学后日常防控工作落实方面，指引建议：

1. 对所有入校人员进行体温排查，体温异常者不得入校，如有体温异常学生需带至临时等候区并及时通知家长。

2.加强对校园的封闭管理，对所有入校的外来人员进行登记和体温排查，所有访客需佩戴口罩，否则不得入校。

3.落实晨午检制度，对出现发热超过37.3℃和干咳等症状的学生，应立即通知家长带其就诊或回家休息。

4.做好教职员工和学生的健康教育管理，在校期间要全程佩戴口罩，督促学生注意手卫生，不与他人共用食饮具。同时将厨师、保安、保洁等其他人员纳入管控范围。

5.保持教室、宿舍、办公室、食堂等重点区域的清洁卫生，如无天气异常状况，学生在校期间应保持持续开窗通风，每日放学后进行预防性消毒。

6.暂停走班制等教学模式，要按照防疫期间每位学生前后左右间距1米的标准，对学生人数较多的班级进行分班教学或错时上学。

7.组织教职员工和学生分时、分散就餐并保持1米以上距离，建议自带餐饮具，加强对公用餐饮具的消毒。

建议：

家长学生在这三方面做好准备

一是建立良好的作息习惯。

家长要让孩子用最宝贵的精力和时间段来进行有效的学习，一方面是配合新阶段线上学科教学，另一方面为开学适应做准备。

二是要让孩子加强锻炼。

室内和户外运动要相结合，室内选用适合居家锻炼的一些项目，要在体育老师的指导下，谨防运动损伤。在做好防疫的前提下，选择人少的时间和空间适度户外运动。

三是及时与学校和老师沟通。

随着时间的推移，家长面临复工与照看孩子的双重压力和焦虑，孩子出现长期居家的逆反和焦虑，特别容易出现或激化家庭矛盾。一方面，要求学校，特别是班主任，要主动与家长和孩子进行沟通，另一方面也请家长，及时与学校和老师沟通，同时要配合学校做好孩子的健康监测等工作，如实报告孩子身体状况。（人民健康网综合自北京日报、北京市疾控中心）

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