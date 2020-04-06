清明外出归家后，如何做好清洁消毒?

编者按：清明小长假进入尾声，为保护自身健康，减少感染风险，外出祭扫或踏青归家之后如何进行清洁消毒呢？

1.做好手消毒

在流动水下，淋湿双手取适量洗手液（肥皂），均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和指缝。认真揉搓双手至少15秒，注意清洗双手所有皮肤，包括指背、指尖和指缝。在流动水下彻底冲净双手，擦干，取适量护手液护肤。注意擦干宜使用纸巾。

如果没有流动的水，如何做好手消毒？中国疾控中心消毒学首席专家张流波说，可以使用含酒精消毒产品清洁双手。75%酒精可灭活病毒，含酒精消毒产品可以作为肥皂和流水洗手的替代品。

2.外套衣服

第一，回家以后外套直接挂在门口，把外面穿的衣服和家里穿的衣服分开。

第二，如果感觉到外套可能被污染，比如接触了一些有可疑症状的人，这种情况下需要对外套进行消毒处理。尽量选用物理消毒，如果物理消毒不行才选用化学消毒。比如衣服只要耐高温，就可以选用56摄氏度30分钟这种方式消毒。如果有烘干机，也可以把温度调到80度以上，烘干20分钟也可以达到消毒作用。

如果衣服面料不耐高温，也可以采用化学消毒剂来浸泡消毒，这几类消毒剂比较常用，一是酚类消毒剂，二是季铵盐类消毒剂，三是以84消毒液为代表的含氯消毒剂，这三类消毒剂做衣物的消毒都可以，一定要按照说明书的剂量来进行操作。

这三种消毒剂也各有缺点，使用时要注意。酚类消毒剂有时候会让化纤材料着色，可能让它变色。84消毒剂等含氯消毒剂可能会对衣物有褪色作用，会漂白。季铵盐类消毒剂，如果跟洗衣粉、肥皂这些阴离子表面活性剂一起用，两边都会失效，既不能消毒又不能清洗。因此，要根据实际情况来选择消毒剂。

3.手机

建议外出回到家后可以关闭手机电源，等手机彻底冷却之后，沾取适量75%的酒精或者使用对电子产品没有损害的消毒产品，包括用消毒纸巾擦拭手机表面，并做好手卫生。如果外出期间没有使用手机，就没有必要对手机表面进行消毒。

4.钥匙

钥匙可谓是人类最亲密的“伴侣”，它与我们每个人的生活都密切相关，但它也是各类病毒、细菌生存繁衍的“风水宝地”，钥匙可以每日用药皂在洗手时一同清洗，或与其他需要消毒的物品一道放入500mg/L的含氯消毒剂中浸泡30分钟左右，然后用清水冲洗干净。所以我们回到家及时洗手，钥匙也一样。

5.钞票

钞票本身就不需要消毒了，但是尽量不要散在口袋里或者桌面上，平时放进钱包里，摸过钞票的手要清洗干净，尽可能多用手机支付。接触钞票的人员，在饭前、入厕前后应用肥皂、流水洗净双手；没有洗手之前最好不要用手揉眼睛、掏鼻孔、摸脸等；更不要在接触钞票时用手抓食品吃；以减少钞票的污染与传播疾病。同时，应采取必要的预防措施。

6.手提包

手提包可在回家后用75%的酒精进行擦拭，然后悬挂晾干。

提示：清明外出返京需居家隔离14天

出京扫墓人员返京需居家隔离14天。清明期间出京返回以后，相关的人员必须还需要落实居家隔离14天的相关措施要求。提示大家，疫情还远未过去，切不可有任何麻痹的思想。（人民健康网综合自原创、人民日报海外版、南昌市疾控中心、北京商报）