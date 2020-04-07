合理膳食、早睡早起……特殊时期“宅娃”这样过

疫情期间，孩子们由于长时间宅在家里，生活节奏被打乱，他们的运动量减少、晚睡晚起、饮食不规律、情绪有波动……那么，在这个特殊的时期，如何保证儿童的正常生长发育呢？

一、 合理膳食

足够的营养支持是儿童生长发育的重要保障。

1．在食物烹饪方面：尽管在疫情期间，大部分食品仍然是正常供应的，家长朋友仍然需要遵循膳食金字塔的原则，合理搭配儿童的每日膳食，合理烹调，少调料、少油炸。

2．在进食习惯方面：2岁以上的儿童应注意规律就餐，自主专注进食，不挑食，培养良好进食习惯。

3. 培养儿童喝白开水的习惯：建议学龄前儿童每天饮水600~800 ml，应以白开水为主，避免饮含糖饮料。儿童胃容量小，每天应少量多次饮水。

4．让儿童参与食物选择与制作，增进对食物的认知与喜爱：让儿童参与一些力所能及的食物加工活动如择菜，让儿童享受烹饪食物过程中的乐趣和成就感。

二、 早睡早起

正如我们所熟悉的，对儿童身高具有重要意义的生长激素是呈脉冲式释放，一般在夜间深睡眠后的早期分泌达高峰水平。因此良好的睡眠习惯对于正在生长发育期的儿童来说至关重要。但对于在疫情期间不得不限制外出的儿童来说，容易导致其形成晚睡晚起的生活习惯，这不仅不利于生长激素的分泌，同时有研究表明也会导致儿童肥胖的发生（因为睡眠时间和肥胖的发生呈“U”型关系，即过少和过多的睡眠都会导致儿童肥胖）。因此在疫情期间，家长更应该督促并建立儿童早睡早起的生活习惯。

三、 适当运动

尽管疫情期间减少了儿童的户外活动，但在家中仍然可以适当进行一些室内运动，包括收拾玩具，力所能及的家务活动，广播操等。学龄前儿童每天应进行至少60 分钟的活动。特别注意疫情期间，儿童在家应尽量减少其静态活动时间（看电视、玩手机、电脑或电子游戏）。

四、 保持良好的情绪

对于疫情这样的突发公共卫生事件，家长应用儿童可以理解的语言对其进行解释，并共同学习相关防护知识，保持良好的情绪对儿童的生长发育也具有重要意义。

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