防控不可放松！个人日常办公仍要做好11条健康防护

当前，境外疫情呈爆发增长态势，境外输入和本地反弹风险不容低估。北京市疾控中心副主任庞星火在近日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作第七十五次新闻发布会上提醒大家不要放松防控，那么，个人日常办公时如何做好健康防护？庞星火给出了11点建议。

1.在单人办公室可以不佩戴口罩。在多人办公环境下，如办公室宽松、通风良好，彼此间能保持一定距离且确认健康状况良好情况下可以不佩戴口罩。其它工作环境或无法确定风险的环境下应佩戴口罩。办公时避免与他人密切接触。

2.如工作环境和条件许可，应在上、下午进行工间活动，避免长时间久坐或保持固定工作姿态。

3.要保持环境卫生清洁，做到勤洗手，及时清理垃圾，公用物品及公共接触物品或部位要加强清洗和消毒。

4.集体用餐时，尽量避开就餐高峰，就餐期间不扎堆，不聊天。鼓励打包带走就餐。尽量使用自备餐具。等候时、就餐后要全程佩戴口罩。取餐、就餐时人员间距应保持1米以上。不和他人分享餐食。

5.点外卖就餐时，尽量选择无接触配送。取餐后洗手，保持卫生。

6.用餐后，将废弃口罩、废弃饭盒弃置于指定位置，避免二次污染。

7.在疫情防控期间，按照“非必须，不举办”的原则，尽量减少或避免举办大型会议及群体性活动。如必须开会建议召开视频或电话会议，或将大的聚集会议拆分成小型会议，减少每个会场的聚集人数，避免不同会场之间的人员流动。进入会场要佩戴口罩，注意不要同时摘掉口罩喝水。会议时间最好要控制在1小时以内。传阅文件前后，都需要洗手。尽量使用无纸化办公。

8.避免与他人近距离接触。接待外来人员时，双方正确佩戴口罩。需要外出时，应按对方单位要求，实名登记相关身份和车辆信息，配合做好体温检测。外出返回后，应及时洗手，有需要的情况下可以做局部消毒。有条件的单位建议应用智能化设备和技术，提高工作效率，尽可能减少人员接触。

9.同事之间沟通不握手、不拥抱，注意佩戴口罩。尽量采取电话或者网络沟通。

10.不随地吐痰，打喷嚏或咳嗽时用手肘或纸巾遮住口鼻，不要用手接触口鼻眼。口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好，弃置于有盖垃圾箱内。

11.返岗复工后，任何时候出现发热、干咳等症状，要第一时间主动向单位和社区报告，并做好防护，立即就近就医。

（资料来源：北京市疾病预防控制中心）

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