提高免疫力有助于战疫 方法你都做对了吗？

编者按：在疫情中，人们普遍意识到提升自身免疫力的重要性。但提高免疫力你的方法做对了吗？

专家：提高免疫力有助于战疫

中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦表示，提高人体正气，增强免疫力抵抗病毒。他说，“不相染者，正气存内，邪气可干，避其毒气”，要提高人体正气，可以使用太极拳、八段锦等传统中医特色健身方法，也可以选择提高正气、药食同源的中药产品。在中医理论指导下的药膳，是增强免疫力的有效方法，以达到中医“正气存内，邪不可干”的作用。

中国疾控中心研究员赵文华也表示，获得人体健康必需营养素，可提高人体免疫力，抵抗新冠肺炎。

赵文华表示，民以食为天，获得人体健康必需营养素，包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素和水，保证营养能够使人体免疫细胞处于最佳状态。

“如蛋白质，是细胞更新修复等所必需的，免疫细胞和抗体由蛋白质构成，维生素、矿物质对免疫功能必不可少。”赵文华说，如果营养跟不上，不仅容易被感染，而且感染后不易恢复。营养素对健康而言，是预防、治疗康复疾病的重要手段，对新冠肺炎的预防、治疗和康复来说更是如此。

上海新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏也认为，轻症患者可以补充营养，正常作息提高免疫力来对抗病毒。他说，多喝牛奶，多吃鸡蛋。在生病的早期，如果没有非常多的能量补给，我们的免疫系统就没法好好工作。如果真的感染了病毒，一旦病毒启动，淋巴细胞没有能量，到最后抗疫失败的概率也会很高。所以，在这个时候，可以做好两个事情。第一，把口罩戴好。第二，补充充足的营养。可以多吃鸡蛋等蛋白质食品，在家里多喝水，饮用中药、果汁或者牛奶，做到正常作息。如果体温高了，也可服用相应感冒药物。

饮食记住“五律”，有益提升免疫力

要让自己的身体具有良好的抗病力，就得记得以下饮食的基本要求：

1.不要太重口。嫌口味淡，可以加一些香辛料、葱姜碎、坚果碎、芝麻酱、花生酱等来提味，但一定不要放太多盐和其他咸味调味品。

2.不要多吃甜食，戒掉甜饮料。偶尔开心一次可以，但不能放任自己对甜食、甜饮料的喜好。每天的甜味食物仅限于一款，比如一杯酸奶，一小碗银耳羹，一小份冰淇淋等。

3.不要只用大量蔬果来当饭。如果吃得太油腻了，偶尔这样做一天半天是可以的，但长期而言会导致蛋白质营养不良。

4.不要用大量鱼肉海鲜等来当饭。在下馆子的时候很多人会这么做，但实际上这么做不仅增加胃肠、肝脏、肾脏的负担，对免疫力也是有害无益的。

5.按时吃饭。不要轻易忽略任何一餐，或者进餐时间推迟太多。

这样吃有助提高免疫力

1.保持健康的一日3餐

疫情期间，很多人是宅在家里，生活不规律，一日三餐难以保证，专家说，想保住抵抗力，必须吃三餐，不能减餐，不能够说一天我就吃一顿饭，早、中、晚餐都要吃。

2.每天要保证4大类食物。粮食类；蔬菜水果类；优质蛋白质食物类；油脂类。

3.每天要保证12种以上食物

4.一周至少要吃25种以上食物。每天吃的四类食物中，粮食类也就是谷薯类至少吃三两以上的粮食，不超过一斤左右的主食，这在一天中就是3-10两的主食。当然这是指的细粮或者是粗粮，大米、白面等等这样的食材，再配合一部分的谷薯类，就是像红薯、山药、芋头以及土豆等这些食材，就是我们所说的粮食类。

第二类就是蔬菜水果类，每天应该吃到一斤到两斤，能够达到满足你营养的基础需求。既补充了充足的维生素又能吃上我们所要的膳食纤维。

第三个就是要把好东西吃到位，也就是肉、蛋、奶、豆制品，其中每天肉至少要吃到2两到3两，蛋吃1到2个，奶喝1到2袋，再吃一点豆腐，就构成了你增强体质，增强抵抗力的优质蛋白质组合。

最后要有一点点油脂做保护，每天2~3勺油。

如果您遵循了这样的四点建议，就能达到既能够满足一日三餐的营养需求，又能够增强抵抗力的通用性原则，不论是在老年人、成年人、儿童，都是基本适用的。当然不同人群可能有各自不同的特点，我们在这样基本原则之下再进行调整。

做好这些事，保护免疫力

1、挤出时间去运动

白天工作，晚上累得只想瘫在沙发上或和朋友聚餐、打游戏成了年轻人的常态。这种生活模式使得他们运动时间大幅减少，甚至不做运动。

北京体育大学运动人体科学学院副教授苏浩表示，运动能够提升体温，不仅刺激血液循环、改善心肺功能，而且在一定程度上有利于免疫细胞对病菌的吞噬。因此，不运动不但降低心肺功能及血液循环速度，也会降低免疫力。

苏浩建议，没时间运动的人，可以午饭后散步半小时，或者上下班提前几站下车，步行到目的地，也可以用爬楼梯代替坐电梯，达到微喘、稍微冒汗的程度即可。

2、一日三餐不错过

由于生活节奏快，很多人都不按点吃饭。有些人为省时间，常吃快餐，但快餐通常重油重盐，而且欠缺优质蛋白和蔬菜，长此以往导致营养摄入不平衡，尤其是缺乏蛋白质和维生素等会减少抗体的合成，使免疫力降低。暴饮暴食会让人在短时间内摄入过量能量，不但给肠胃带来负担，扰乱消化食物的正常节律，也会阻碍身体吸收营养，间接降低免疫力。另一方面，由营养过剩产生的代谢物无法及时排出，也会伤害免疫系统。

中国注册营养师陈彩霞建议，早中晚三餐都不能错过，科学分配三餐食量，热量比例最好为3:4:3。为避免暴饮暴食，建议平时备些坚果和酸奶等，在三餐之间饥饿时可以及时补充。在外就餐时，尽量避免“全荤宴”，最好点盘绿叶菜，并提前喝点汤增加饱腹感，以防吃过量。

3、空气干燥常润鼻

如果鼻子发干，空气中漂浮的病菌极易通过呼吸道在人体内部繁殖，进而攻击免疫系统。感冒流鼻涕是身体防御外界细菌的重要方式，但若擦净鼻涕后鼻子比较干，细菌的繁殖会给免疫系统带来更大的负担。

建议常关注周围湿度，如空气太干燥，可打开加湿器，保证鼻子内有湿润感，或在洗脸洗手时进行鼻腔清洗，从而降低鼻腔黏膜发炎的可能性，还能移除内部脏污颗粒及细菌等引发炎症的物质。

有鼻炎、鼻窦炎等情况的人，应在医生建议下进行清洗，不要直接用流水清洗。

4、多喝白水排废物

无论是感冒发烧，还是上火起泡，我们都会听到周围人劝告“多喝点水”。

中国注册营养师陈彩霞表示，喝水少的确会降低身体免疫力，多喝水利于疾病的恢复。这是因为，每天人体都会产生很多代谢物，一般情况下都可随尿液排出。排尿少导致代谢物堆积，从而伤害免疫系统。

根据《中国居民膳食指南（2016）》，水是膳食的重要组成部分，在生命活动中发挥重要功能。成年人每天饮水1500~1700毫升 （7~8 杯）为佳，推荐饮用白开水和茶水，不喝或少喝含糖饮料。

5、劳逸结合多休息

很多人都有这样的经历，身体感觉疲劳，没多久便开始出现头疼脑热。

北京体育大学运动人体科学学院副教授苏浩说，这是因为疲劳也会冲击身体的免疫系统。如果运动充足、吃饭准时，但身体仍感到疲劳，那么要考虑是否运动强度太大或饮食不均衡。大多数时候，人们是因为运动量不足或者工作量太大导致的身体疲劳，此时身体器官仍在高速运转，但代谢水平无法提升，导致身体系统超负荷运转，从而给免疫系统带来负担。长期身体疲劳也会引起精神疲劳，免疫功能逐渐下降，无法抵御外界病毒和细菌侵害，从而患病。

建议工作要适度，当身体疲劳、精神不振，就要及时调整当日的睡眠和饮食，多吃深绿色叶菜和奶制品，以补充维生素和优质蛋白质。运动也要适量，如因此产生疲劳，就要减轻运动量并保证睡眠。

6、控制体重少吃糖

加拿大麦克马斯特大学曾有研究表明，肥胖成为人们容易患流感的一大危险因素。中国注册营养师陈彩霞说，肥胖是身体糖脂代谢紊乱的体现，这类人群也易得多种慢性病。这是因为，包括免疫器官在内的各个器官长期超负荷运转，导致身体各项机能出现不同程度的减弱。

为保持身体健康，应始终控制体重在标准范围内，体重指数（BMI）在18.5~23.9范围内，即用体重（公斤）除以身高（米）的平方。当数值大于24时，就应调整饮食、增加运动量，降低体脂，增加肌肉量，提升身体代谢率。超重者要严格控制糖摄入量，除了因为其热量高、不利于控制体重，《美国临床营养》杂志还曾刊登一项研究表明，吃糖会显著影响白细胞杀菌能力。

另外，体重严重超标者快走、跑步等都会导致膝盖损伤，运动最好选择游泳。

7、保证睡眠少熬夜

熬夜工作、打游戏、追剧是信息时代人们的通病，这在带来睡眠不足及慢性病的同时，也“误伤”了免疫力。熬夜会扰乱身体的生物钟，使得肝脏、肾脏功能下降，同时导致体内蛋白质消耗增加、合成减少，免疫球蛋白的合成受到阻碍，导致免疫力下降。

建议白天提升效率，尽量减少因工作而熬夜；如夜间克制不住想玩手机的冲动，可以设置自动关机或下载睡眠管理软件。

陈彩霞建议，如不得已熬夜后，应尽量补充损耗的能量，如喝杯牛奶让胃肠保持舒适，还可以加些燕麦片。（人民网健康综合自原创、生命时报、中国妇女报）

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