防疫期间孩子宅家，这些安全隐患要警惕！

编者按：防疫期间，孩子整天在家，要注意哪些安全问题呢？

1、家里的药物、消毒剂一定要妥善管理，不要用饮料瓶装消毒剂。

北京儿童医院急诊科主任、主任医师王荃提醒，千万不要小看孩子开瓶的能力，最安全的方法不是把瓶盖拧紧，而是要把不安全的东西放在孩子拿不到的地方，实现在搁置物品的时候是“高而远”的状态。

要做好家庭的安全教育，要明确告知孩子不能随意尝试这些物品。家长可以告诉孩子，爸爸妈妈给的东西才能吃，让孩子能够知道什么东西可以吃，什么东西不能去尝试。

2、窗户下面、阳台，不要堆放可以攀爬的物品。

孩子在家还可能发生坠落伤，包括坠床，从桌子、凳子上掉下来，甚至发生坠楼。王荃提醒，请家长一定要做好孩子的看护，在窗户下面、阳台，不要堆放可以攀爬的物品。

王荃指出，真正坠落伤的严重程度，其实不完全跟坠落的高度成正比，所以在家里一定要去关注。如果有3个月以上的婴幼儿，不要把孩子单独放在沙发上、没有护栏的床上或者桌椅上，如果婴幼儿在家、在床上，那么婴儿床一定要有护栏床挡。只要孩子在床上，就一定要把床栏护挡给拉起来，同时保证防护栏有足够的高度，不要让孩子可以攀越爬出去。

家里的抽屉柜最好固定在墙上，请把抽屉给锁上。不要让孩子单独呆在阳台上、门廊里或者防火梯上玩耍，如果可以的话，请锁上通往这些区域的门窗。不要把孩子单独锁在家里，不要认为门窗关上了，门也锁上了，把孩子放在家里就是安全的，千万不要这样做。

3、烧烫伤是儿童居家常见伤害，让孩子远离热源。

烧烫伤也是儿童居家常见伤害，王荃提醒，不要让孩子单独进入厨房、浴室，让孩子远离热源。在微波炉里取东西的时候，一定确保孩子不在周围。餐桌上尽量不放没有被固定好的桌布，以免被孩子拽下来。如果给小宝宝洗澡一定要先放冷水再放热水。家长在居家的时候要对孩子实现有效看护，所谓的有效看护，尤其是对小婴儿而言，一定要做到伸手可及、不间断、不分心，不要把小宝宝交给未成年人看护。

4、不要让孩子去触碰带电的物体。

家长应该告诉孩子们，不要去触碰带电的物体，包括电线，包括插座，不要用潮湿的手去触摸电器、电源等，不要用湿布擦拭电器。电器使用完毕后，应该及时关闭电源。

另外，家长一定要定期排查家中的电线和电器的安全，家里的插座、插排都可以用一些安全防护盖进行遮挡，并且将插座、插排等放置在孩子不容易触碰到的地方。另外告诉孩子们不要用金属物品和小手伸到插孔里面去。

在家中，应该购买一些合格的电器，并且按照说明书去使用和维护这些电器。对于大一些的孩子，家长可以教他们怎么正确、安全地使用这些电器，让他们有一些用电的常识，这样可以更好地规避发生触电的问题。

5、天气渐暖，儿童注意防溺水。

随着天气的逐渐转暖，孩子不管在家里还是在户外，玩水和游泳的机会都逐渐增加了，特别提醒家长，孩子的溺水其实是无声的，而且发生是非常迅速的。只要有水，孩子就有可能会发生溺水。所以大家一定要警醒，千万不要大意。另外家长应该告诉孩子，千万不要高估自己的游泳技能，一定要远离那些不明情况的、不安全的水域和水体，要在有救生员的安全水域里游泳，而且一定要让自己处于救生员的视线里。另外不要独自下水，不要在水中嬉戏打闹，也不要做危险的动作。如果发现有人溺水，千万不要自行救援，孩子应该做的是及时呼救。

家长还要注意家里安全隐患的排查，比如家里的水盆、水桶、浴缸、浴盆里的水一定要及时倾倒。如果家里有水缸和水井，一定不要忘记加盖。

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