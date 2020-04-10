新冠肺炎治愈患者肺功能难恢复，运动能力受影响？真相在这里

进入四月后，杨絮柳絮开始漫天飞舞，有人担心柳絮会传播新冠病毒；新冠肺炎患者痊愈后，有人担心肺功能不可恢复正常，还会对运动能力造成一定影响……这些传言都是真的吗？

新冠肺炎治愈患者肺功能不可恢复？

真相：一般来说，新冠肺炎轻症、普通型患者经过治疗后可痊愈，不会留下任何后遗症，肺功能可以完全恢复。但有些重症患者除了快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和凝血功能障碍外，还可出现多器官功能衰竭等。如果出现了这些严重并发症，肺功能很可能难以恢复到正常状态。

因此新冠肺炎患者的肺功能是否可以恢复，要依据病情的严重程度来判断，不可一概而论。

感染新冠肺炎后对运动能力有影响？

真相：运动能力其实是和所有组织器官功能都有关的，例如心肺肝肾等和能量供给、转移和利用直接相关，肌肉的力量柔韧性和协调性，神经体液系统的调节，还有心理因素等。新冠病毒的细胞表面受体是ACE2（血管紧张素转化酶2），这是病毒进入人体的“门户”，该受体在人体哪些组织器官多，可能就意味着这些组织器官容易受到新冠病毒入侵、攻击。

此次新冠肺炎，肺是主要受攻击的对象之一。但是根据现有的临床资料，肺部虽然被攻击，但治愈后很少留有后遗症，因此一般不会影响运动能力，即使短期受影响，也可以通过康复锻炼来恢复。至于对其他存在ACE2蛋白的器官组织功能的改变，还有除ACE2蛋白以外的其他受体引起的靶器官组织功能的改变，还需有待进一步的临床资料和基础研究来确认。

柳絮会传播新冠病毒？

真相：新冠病毒主要是通过飞沫传播，飞沫颗粒比较大，近距离大量吸入才会导致感染，而空气中飞沫脱水之后所形成的包含蛋白、病毒的飞沫核即气溶胶可以远距离漂浮播散。然而，病毒离开了特定的温度、湿度等条件后难以存活，不会在空中停留过长时间。另一方面，即便是病毒停留在柳絮上，也不足以达到构成感染的浓度。此外，目前尚未有经柳絮、花粉等导致传播的证据。

新冠病毒会在咽喉滞留4天，要用盐水和醋来消毒？

真相：新冠病毒经呼吸道进入人体，主要侵害的部位是肺部。目前没有研究证据表明，病毒会在咽喉部位停留4日，才进入肺部；而且，盐水、醋和清水对病毒本身并没有杀灭作用。

事实上，“喉咙疼痛”也未必是感染新冠病毒特有的症状。如普通感冒通常表现为打喷嚏、流鼻涕、咽喉不适等明显的上呼吸道症状，而全身症状较轻，不发热或仅有短暂发热。流感多为高热，全身症状较重，伴畏寒、头痛、全身酸痛、鼻塞、流涕、干咳、胸痛、恶心、食欲不振等表现。新冠病毒感染的肺炎，以发热、乏力、干咳为主要表现，少数患者伴有鼻塞、流涕、腹泻等症状。

（资料来源：北京日报、健康时报、广州日报）

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