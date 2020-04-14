防疫顺口溜 为孩子健康保驾护航

编者按：因为新冠肺炎疫情的影响，大部分人都只能宅在家里，随着我国多地新冠肺炎疫情稳定，学生们开学也提上了日程；同时，户外春光大好，让圈在家中已久的“神兽”们待不住了。在这疫情防控的紧要时期，我们该如何来做好“神曾”们的防控工作，保护他们的健康呢？

一套顺口溜做好低龄孩子防控

“要警惕，莫恐慌，勤洗手，戴口罩，别乱摸，多通风，不扎堆儿，少闲逛，多锻炼，重营养，不舒服，早发现，若接触，还发热，发热门诊去就诊。对医生，不隐瞒，放轻松，遵医嘱，你我他，齐防护，好心情才能赢。”首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任王荃给家长们介绍了一套便于记忆的顺口溜。

新型冠状病毒流行期间，专家们反复建议，减少去人员密集的场所和不通风的空间。如果儿童不得不外出，比如接种疫苗，王荃建议：单独预约，分散接种。“有一些需要连续接种的疫苗，短时间的、暂时的中断并不会导致之前接种的疫苗白种了，只需要在条件允许的情况下尽早补种中断的这一剂就可以了。但是也要提醒大家，有一些疫苗不能延迟接种，比如狂犬病疫苗，如果被狗咬伤，当天一定要去接种狂犬病疫苗，不能延迟接种”。

由于还没有开学，很多小区院子里，玩耍的孩子比较多。王荃建议年龄较小孩子的家长一定要带孩子到人少的地方，不要扎堆儿，同时做到有效看护。“孩子的手愿意到处去摸、去碰，还喜欢在自己的眼睛、嘴里或是脸上摸一摸，甚至有一些小宝宝还喜欢舔东西，碰到这种情况一是要看住，要及时制止”。

外出时，孩子可能不愿意戴口罩，对于一些低龄的孩子，可以采取做游戏、讲故事等方法，进行一些角色扮演。比如，让孩子给玩具戴口罩，他自己也就接受口罩了。王荃提醒，儿童的脸形相对较小，尤其是低龄儿童，所以家长一定要买儿童专用的一次性口罩，千万不要用大人的口罩代替。儿童戴口罩和摘口罩的方式和成人是一致的。

1岁以下婴儿不适合戴口罩，年龄比较小的孩子又戴不住口罩，对此，王荃介绍，不适合或不能戴口罩的孩子主要以“被动防护”为主，即靠父母、家人、看护人的防护来间接保护孩子。王荃说：“看护人要戴好口罩；不要对着孩子打喷嚏、呼气；咳嗽和打喷嚏时，用纸巾或手臂捂住口鼻。手臂要及时清洗，纸巾别忘了丢弃。”

用餐方面，家长不要跟孩子共用餐具；给孩子喂食，不要用嘴吹食物，更不可用嘴咀嚼完食物再喂给孩子。家长和孩子玩耍、抱孩子之前要洗手。外出时，尽量不乘坐公共交通工具，和其他人保持至少在1米以上的距离。回家后，把外面穿的衣裤换掉。

家里要定期通风，每天通风2-3次，每次大概20-30分钟。通风时，可以一个屋一个屋通风，孩子不要待在正通风的房间里，以免着凉。如果家长有呼吸道感染，感冒了，或者有别的症状，一定要戴口罩，要做好适当的居家隔离。

王荃建议带低龄宝宝外出时，可以带一些含酒精的一次性手消毒液给宝宝的手消毒。其实，即便疫情过去了，这些做法也应该贯穿在日常对幼儿的照顾中。

花式运动帮宅娃顺利“禁足”

“禁足”+“网课”让家中熊孩子们各种“作”，为你罗列一些适合孩子的居家运动：

(1)趣味性：把想做的运动变成游戏，例如“花式拍皮球”和“跳房子比赛”。

这些都是简单易行的居家活动项目。当然都玩腻了还可以关注一些儿童体适能机构的书籍和公众号，专业的人会帮你做好专业的事，你只需要关注并照着做就行了。

(2)互动性：把原本单人的项目变成竞赛性质，例如“一分钟跳绳比赛”和“多人接龙踢毽子”。

家里大人不在怎么办？白天只剩老老小小在家的时候，还有一种办法是“云运动”，例如和孩子好朋友一起比赛跳绳。

(3)以身作则：和孩子们一起游戏。趣味性有了，也别指望着孩子们能自己循环训练，家长们应参与游戏，一起锻炼。这样不仅有助于提高亲子关系，也会增强孩子对运动的喜爱程度。如果家长也是运动达人，那就一起练，牺牲一些动作难度，追求更多的和谐统一。以成人常做的抗阻训练为例，增加一次性杯子参与，就可以变成一个好玩的游戏。

宅娃会运动有5种好处：

1.避免变成胖子；

2.解放眼睛保护视力；

3.缓解情绪低落；

4.增进亲子关系；

5.增强免疫力。

专业指导为中小学胜利开学保驾护航

4月12日北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市明确了2020年北京市高考、中考时间安排。根据工作安排，优先组织高三和初三年级开学，高三年级为4月27日开始返校；初三年级5月11日做好返校学习准备。其他各年级，以及中职学校、高等学校和幼儿园的返校安排，待确定后另行通知。

确定返校只是一个开端，后续还有大量工作要做。学生返校开启了防疫新阶段，能否确保万无一失，是对学校疫情防控工作的莫大考验。

学校要依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规和相关部门的要求，依法落实防控责任。除了精确排查全体师生健康和筹备好充足的防控物资之外，学校还要建立行之有效的疫情防控应急预案，对复课后的卫生消毒、健康监测、应急处置等作出详细的规定。

学校要积极寻求疾控部门和医院的专业人员进校指导，实现科学精准管理，构筑起学校疫情防控的严密防线。惟其如此，才能为师生保驾护航。

学校的防控工作不能只着眼于当下，还要立足长远。就近期而言，防控工作是出于“救急”的需要，要建设切合学校实际的疫情监控的快速应急响应机制。从长远安全看，还必须借此契机持之以恒强化学校卫生和健康教育。疫情总会过去，但健康教育却永远不会过时，要以系统化的视角整合学校卫生和健康教育的全部，将健康第一的观念贯穿到教育过程中。

运动是最好的预防疾病的办法。多进行体育锻炼，养成健康的生活方式，才能增强体质、增强免疫力。诚如专家所言，学习基础的健康知识，掌握必要的卫生技能，养成健康的生活方式，对学生一生的健康至关重要，各级各类学校必须补上卫生健康教育这一课。（人民网健康综合自人民网-科普中国、中国青年报、北京青年报）

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