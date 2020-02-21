民政部：避免“一刀切” 推动社区防控工作依法开展

人民网北京2月21日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，对于采取措施警示和防止这些矫枉过正的行为，以及如何避免疫情防控中的好措施由“硬核”变为“硬来”的问题，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，疫情防控是社区治理体系和治理能力的一次大考。

“对疫情防控中可能出现的一些过度防控的问题，我们已经联合卫生健康委印发通知，明确要求避免在社区防控工作中简单化、一刀切，推动社区防控工作依法有序开展。”陈越良说。

陈越良认为，社区防控要考虑群众的经济承受能力。对于社区防控中发生的类似问题，各地要第一时间叫停纠偏，严防此类问题再次发生。越是在防控吃劲的时候，越是要坚持依法防控、科学防控，不能超越疫情防控实际需要，干扰群众的正常居家生活。

陈越良表示，下一步，联防联控机制相关部门将督促地方做好以下工作。

一是探索建立过度防控行为警示通报制度，也欢迎广大人民群众对社区防控工作进行监督。

二是认真贯彻落实联防联控机制要求。根据疫情风险等级的变化，分类调整城乡社区防控策略，推动社区逐步回归正常生活秩序。

三是指导各地加强城乡社区工作者培训，帮助其准确把握防控工作要求，避免矫枉过正、用力过猛。

四是指导各地发挥村规民约、居民公约作用，引导居民群众加强自我约束，形成群防群控的社区防控工作格局。