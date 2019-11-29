青少年预防保健投入偏少
近日，由中国人口学会人口健康专委会和厦门大学联合举办的第一届人口健康论坛在福建省厦门市召开。会上公布的一项调查数据显示，青少年卫生费用在功能配置上存在低效问题，预防和初级保健方面投入的卫生费用较少。
国家卫生健康委卫生发展研究中心副研究员柴培培公布了这组数据，内含9个省的青少年卫生费用。调查数据显示，只有27%的青少年卫生费用用于预防服务和初级保健，大部分卫生资源用于医院治疗服务。其中，半数以上的治疗资源用于呼吸系统疾病、消化系统疾病、泌尿系统疾病以及损伤中毒的治疗。如果提供高质量的预防和初级保健服务，这些费用是可以避免的。然而，由于用于青少年预防项目的公共资金不足，各机构提供预防性服务的意愿不高。
调查还显示，青少年人群卫生费用规模较小，占人口10.9%的青少年消耗了2.4%的费用，人均水平相当于全人群的两成。这可能源于青少年通常比弱势群体（5岁以下儿童及老年人）更健康，以及存在未满足医疗需求或使用低质低价医疗服务的可能性。主要表现为：约有3000多万名17岁以下的儿童和青少年存在行为和情感问题，其中约50%～70%需要心理干预，但未寻求治疗服务。接受调查的青少年中，60%左右的人在生殖健康服务、性心理、避孕知识和技能方面的咨询需求未得到满足；超过一半的青少年有关生殖道感染和生殖器畸形等疾病的治疗需求没有得到满足。
此外，青少年卫生费用主要依靠家庭筹资，57.9%的费用来自于个人卫生支出，公共筹资占比37.8%，筹资风险值得关注。目前，覆盖青少年的居民基本医疗保险补偿水平较低，门诊治疗通常不是优先补偿的领域，交通事故或故意伤害等可能无法获得社会医疗保险补偿。（记者杨金伟）
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