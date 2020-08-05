直播预告：慢性病患者健身要点

为积极贯彻落实“健康中国2020”规划纲要，全方位、全周期保障人民健康，落实健康促进和预防为主策略，促进以治病为中心向人民健康为中心转变，鼓励和践行自主自律健康行为，调动全社会的积极性和创造性，让更多人深刻意识到健康的重要性。

人民网·人民健康联合中国疾控中心慢病中心及行业专家、学者共同推出2020年全民健身日系列访谈栏目，普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化，为广大网友提供权威、科学、准确的健身科普信息。

2020年08月06日（周四）17:00-18:00，“人民好医生”客户端将邀请中国疾控中心慢病中心首席专家王临虹教授和北京医院内分泌科主任郭立新教授进行视频直播，为大家在线科普慢性病患者健身要点，千万不要错过。

专家简介：

王临虹，教授、博士生导师。中国疾病预防控制中心慢病中心原主任，中国疾控中心妇幼保健中心原副主任。兼任中华预防医学会妇女保健分会主任委员、妇幼健康研究会副会长、中国妇幼保健协会常务理事及专家委员会副主任、国务院特贴专家、卫生部“健康中国2020”战略规划研究专家、卫生部疾病控制专家委员会委员、卫健委国家基本公共卫生服务项目专家等。

郭立新，北京医院·国家老年医学中心内分泌科主任、教授、博士生导师。中央保健会诊专家，中华医学会糖尿病学分会候任主任委员，中国医师协会内分泌代谢科分会常委兼副总干事，北京医师协会内分泌专科医师分会会长，中华医学会老年医学分会内分泌学组副组长，中国药品安全合作联盟专家委员会副主任委员。

擅长：糖尿病，甲状腺疾病,骨质疏松症等内分泌相关疾病。

运动有独特的、不可替代的、附加的慢性病预防和治疗效果。研究显示，有氧运动可以改善心肺功能，有助于减轻体重，降低血糖和甘油三酯，是缓解压力，抗焦虑抑郁，改善心理状态的良医良药。

你可以把运动讲的非常复杂，但是也可以非常简单，就是把体重、腰围作为管理的目标，做到“管住嘴，迈开腿，日行万步路，吃动两平衡”。健身提高心肺耐力，降低动脉粥样硬化危险因素，增进骨、关节、韧带、肌腱健康，改善心理状态及延缓衰老等等。

不健康的生活方式是慢性病的主要发病原因，也是慢性病患者管理效果的重要决定因素。该如何把运动健身与慢病管理更加有效的结合起来就尤为重要。

现在生活方式转变，对于健康会产生非常严重的威胁，现代生活方式的转变，主要体现在这三个方面。一个是体力活动明显减少，工作强度明显加大而营养摄入量明显增多。

首先要提高各界对于运动健身防控慢病的意识。虽然说现在有24%的人把体育健身作为一个防控慢病的重要手段，这个数据只是在参加体育活动的人口中是这样一个比例。而在50%没有参加体育活动的人当中，没有意识到运动健身对于慢病的防控作用。第二，提高医生运动健身防控慢病的意识，真正通过运动健身方案进行慢病防控的医生还不占多数。第三，提高政府对于运动健身防控慢病的意识，减轻慢病的医疗负担。

如何提问和收看直播：

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