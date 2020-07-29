“过度消毒”有危害？中疾控专家回应如何安全使用消毒剂

相关链接：

中疾控专家谈公共场所防护：加强清洁消毒 保持环境卫生

人民网北京7月29日电（董童）在新冠肺炎疫情常态化防控背景下，大众应如何选择消毒产品？使用时又有哪些注意事项？在防控过程中，是否存在“过度消毒”的情况？

近期，人民网联合国家卫生健康委，共同开展了“高考防疫、健康防护、环境卫生与消毒”公众健康防护教育系列宣传活动。7月28日，中国疾控中心环境所研究员张流波做客人民网，对于公众普遍关心的环境卫生和消毒问题进行了详细解答。

新冠病毒对哪些消毒剂抵抗力最低？

新冠肺炎疫情发生后，无论居家还是办公，消毒已成一种日常行为。在大众使用的化学消毒剂中，哪一类消毒剂更有效？

对此，张流波表示：“消毒是控制传染病流行的重要手段，特别在新冠肺炎疫情期间，大家做好消毒，对控制新冠肺炎传播能起到很大作用。其实，所有消毒剂对新冠病毒都有效。常用的消毒剂分为醇类、酚类和一些醛类消毒剂，又如过氧化氢、过氧乙酸、二氧化氯、臭氧等一些氧化类消毒剂，以及常见的含氯、含碘、含溴消毒剂和季铵盐类、胍类消毒剂，对病毒都有效。因为新冠病毒是一个单股、长链且有包膜的RNA病毒，这类病毒对化学消毒剂抵抗力最低。”

同时，他提醒大家：“虽说消毒剂都有效，但个别消毒剂可能效果稍差，所以大家尽量不要选用。目前在相关推荐指南中，也尽量回避了一些胍类消毒剂，特别是以洗必泰为主。另外，如84消毒液、手消毒剂等家中常用消毒剂，消毒效果非常好。但一定要注意，各类消毒剂都有一定的适用对象，不同消毒剂的对象是有差别的。比如醇类、酒精类消毒剂，主要用来做手消毒及小范围内表面擦试；84消毒液用来餐饮用具消毒、家具表面消毒处理及衣物消毒。”

如何选择适合的消毒产品？

在被问到消费者该如何选择消毒产品，以及购买和使用的注意事项时，张流波解释说：“消毒产品是一个管理的范畴，不同国家对消毒产品有不同定义。我国消毒产品的定义也在不断变化，目前将消毒产品分为消毒剂、消毒器械和一次性卫生用品三大类。消毒剂和消毒器械用来做消毒灭菌的产品，一次性卫生用品可看作与消毒过程相关或是需要进行消毒的产品。”

他还表示：“从风险角度说，消毒产品也分为三类。第一种是高风险产品，这类产品跟人有密切接触，或用在医疗器械灭菌及高水平消毒，是严格管理的；第二种是中风险产品，老百姓接触得较多一些，主要用在手消毒、环境表面消毒、空气消毒和餐饮具消毒，也是重点管理的；第三类产品风险相对较低，主要是一些一次性卫生用品，这类用品中含有皮肤黏膜的抗抑菌剂，而抗抑菌剂是按照二类中度风险进行管理的。”

“大家关注更多的，应该是消毒剂和消毒器械这类产品。在选择产品时，首先要选择合法有效的产品。这些产品一定由合法厂家生产，国产产品在说明书上要有生产企业的卫生许可证号，国外产品一定是在国外允许生产上市的；该产品一定经过备案并在有效期内，而且一定没有虚假宣传。”张流波强调。

他还特别提醒道：“如果产品在说明书上宣传有疗效或其他的一些治疗功效，那一定不是消毒产品，按道理它就应该是药品。因为消毒产品的管理对于药品的管理思路不一样，所以个别企业会将一些本应按药品管理的产品改头换面，以消毒产品形式出现，大家要特别注意。”

“其次，应选择有效且适合自己的产品。比如，在家中用于手消毒，就选酒精类手消毒剂，或季铵盐类消毒剂；如做环境表面擦试消毒，直接用消毒纸巾，或选择含氯消毒剂、季铵盐类消毒剂。”张流波说。

“最后，一定要选择安全的消毒剂。首先要保证对使用者和周围人的安全。如家庭中使用的过氧乙酸类消毒剂，一定要注意使用和存放安全，若让小孩摸到，可能会损伤皮肤或产生其他更大的健康风险；其次要对物品安全。消毒剂能杀死微生物，但也要看如何使用，使用不当可能有害。像含氯消毒剂会导致金属生锈、衣物褪色、让大理石变得不光滑。实际上，所有消毒剂都有一些风险，大家在使用时要避免，选择适合自己的产品；最后要考虑消毒剂对环境的影响，不要大量使用。有些比较稳定的消毒剂，在环境中能存在时间较长，半个月或一个月都不分解，对环境和水体污染就会较大。”张流波强调说。

“过度消毒”具有较大危害是真的吗？

对于在疫情防控过程中，是否存在“过度消毒”的问题，张流波认为：“消毒一定要讲究精准、科学，如果大家做不到这点，就有可能出现过度消毒或消毒不到位情况。消毒是为切断传播途径，如果通过消毒不能达到目的还去消毒，这就是过度消毒。”

他进一步表示：“在大家遇到如传染病大流行等较为严重的突发公共卫生事件时，过度消毒虽是常见现象，但具有较大的危害。首先是浪费资源。在新冠肺炎流行期间，如将消毒产品大量投入到无效消毒中，会造成资源紧张；其次是会造成虚假安全。也就是说，过度消毒不一定真的能给人带来安全的环境；第三是过度消毒后对环境、人和物品会带来一些损害，甚至可能产生长久影响。”

张流波将过度消毒的形式归纳为六种，并逐一做了介绍。

他说:“第一种是不该消毒的做了消毒。例如经常能看到有人在下雨天背着喷雾器进行消毒，其实这种消毒完全没有必要，因为消毒剂喷出后被雨一冲就会消失，根本没有意义；

第二种是方式不恰当，比如我们常看到的飞机喷洒消毒剂、在马路上用洒水车消毒、设立通道对经过的人进行消毒等现象。其实这些仅仅是一个形式，很难达到切断传播途径的目的。”

“第三种是消毒对象不当。比如在进出某厂区时，往车轱辘上喷消毒剂，这对于控制传染病，基本上没什么效果；

第四种是消毒频次太多。如高频接触的表面，可能需要经常消毒。但，也有人对一些很少去人的地方经常进行消毒，这是没有必要的，一定要对切断传播途径有用时才去做。”张流波表示。

“第五是选择了不适当的消毒剂。有些消毒剂属于高水平，有些是低水平，不同物品需要用不同的消毒剂，并不是高水平就一定好。如果用了对环境影响较大、对人体伤害较大的消毒剂，也是有害的。

第六种是用量过度。像84类的家用含氯消毒剂，500mg/L就够了，最多用到1000 mg/L。如果用到2000mg/L、3000mg/L甚至更高，可能会对物品有损害。所以我们在防控过程中，一定要避免过度消毒。“张流波说。

最后，他还提醒大家：“关于消毒剂的用量，按说明书使用即可，千万不要自己提高用量。对于消毒频次，则主要是看这个地方是否受到污染，没受到污染就没有必要消毒。如家中的某一个地方，采取一小时擦拭一次，或一天擦拭三、五次，都是没必要的。”