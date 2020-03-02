《防疫课堂》
预防新冠肺炎，上班族一定要了解这三件事
骑共享单车应该如何做好防护？共享单车企业是否需要频繁给车辆消毒？
疫情期间骑共享单车时，尽量避开人群聚集地，且中途不做过多停留，务必遵守交通规则，同时需加强手卫生。建议骑车时佩戴手套，到达目的地后，摘除手套并进行手卫生（洗手或用速干手消毒剂揉搓双手）。如手套为重复使用，应及时清洗。
共享单车企业应保证车辆清洁，可正常使用；如车辆有明显污染物，清洁后可用消毒剂或消毒湿巾擦拭消毒。
地铁票会不会传播病毒？
目前，新冠病毒的主要传播方式仍以飞沫和接触传播为主，戴口罩、注意咳嗽礼仪和保持手卫生可有效预防病毒传播。理论上循环使用的地铁票有污染病毒的风险，但概率极低，建议使用地铁票后及时洗手。有条件时，推荐使用个人交通卡或手机APP支付方式。
在外使用公共洗手间时如何做好个人防护？
使用公共卫生间时应注意正确佩戴口罩。使用坐便器时，如厕后先把马桶盖盖好，再冲水。如厕后用洗手液（或肥皂等）流水洗手，使用干手机吹干，或一次性纸巾擦手。
温馨提示：
疾控专家给上班族的六个健康防护小建议：1.不带病上班，如果出现新型冠状病毒肺炎的可疑症状，包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸疼等，不要带病上班。应佩戴口罩及时就医。
2.处于单人办公环境下的工作人员原则上可以不佩戴口罩。处于多人办公环境下的工作人员，办公环境宽松、通风良好，且彼此间确认健康状况良好情况下可以不佩戴口罩。其它工作环境或无法确定风险的环境下应佩戴口罩，通常建议佩戴一次性使用医用口罩。
3.接触可能被污染的物品后，必须洗手，或用手消毒剂消毒。外出回到家，一定要先洗手。
4.保持环境卫生清洁，及时清理垃圾。
5.公用物品及公共接触物品或部位要定期清洗和消毒。
6.尽量避免乘坐厢式电梯，楼层不高建议改走楼梯。进入电梯应佩戴口罩，尽量减少接触电梯表面，减少用手揉眼、抠鼻等行为。碰触电梯按钮后要洗手。
（资料来源：中国疾控动态微信公众号、北京青年报）
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