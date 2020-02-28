科学防疫 老年人应该避开五大误区

面对疫情，老年人既不能不在乎，也不要过度恐慌，要科学防控，做自己健康的第一责任人。

误区一：建议老年人佩戴N95口罩，密闭效果好。

正确方式：在新冠肺炎流行期间，建议选择合适的口罩类型。

老年人正常外出时选择一次性医用口罩即可，回家之后将口罩置于干净、通风的地方，可以重复使用。如果出现脏污、变形、损坏、有异味时，需要及时更换。

不建议老年人使用N95或KN95等防护口罩，因为其密闭性太强，呼吸阻力较大，长期佩戴后可能出现缺氧而导致的胸闷、气短、憋喘等呼吸困难症状。患有心血管疾病、呼吸系统疾病的老年人更要谨慎。

不推荐使用棉布口罩、海绵口罩。

误区二：室内要经常喷洒高浓度消毒液，熏醋也能达到消毒效果。

正确方式：老年人呼吸道比较脆弱、敏感，应选择刺激性小的消毒产品。优先使用浓度75%的酒精棉片擦拭，也可用稀释后的84消毒液等清洁家具、地面。

酒精易燃，若空气中的酒精浓度达到3%就容易引起火灾，所以最好用擦拭消毒的方式，而不是喷洒；酒精消毒前后应远离高温物体和明火。

此外，熏醋不仅达不到消毒效果，还可能引发呼吸道不适，不建议老年人尝试。

误区三：吃抗病毒药物能预防新冠肺炎。

正确方式：目前针对新冠肺炎没有确认有效的抗病毒药物，切勿擅自预防性服药。

误区四：空气中飘有病毒，能不开窗就不要开窗了。

正确方式：定时开窗通风，提高室内空气质量，能减少可能存在的病毒量。居室要勤开窗，经常通风。户外空气质量较差时，通风换气频次和时间应适当减少。

另外，目前天气还比较寒冷，室内外温差大，容易引起感冒，老年人要注意保暖。

误区五：每天要多次测量体温。

正确方式：每天早晚各测量1次体温，正常体温不超过37.3℃。

接触式体温计最好个人专用。

温馨提示：面对疫情，老年人要做到以下几个方面：

① 要尽量不出门，不去人群聚集的地方，减少接触病毒的机会，从传染途径上切断一切可能，必须外出时做好防护。

② 给自己制定一个新的健康时间表，规律作息，保持良好的个人卫生习惯。

③ 要通过官方媒体了解权威信息，不轻信、不传播非官方渠道的信息，避免不必要的恐慌和无所适从。

④ 要保持良好的情绪，与家人多聊天交流，与亲属、朋友通过手机、互联网等沟通交流，互相关爱、支持。

⑤ 如果感到恐惧、焦虑，可通过向家人诉说、放松训练等进行排解；如果负面情绪得不到改善，可以通过互联网或拨打心理援助热线寻求专业帮助。

（资料来源：国家卫生健康委老龄健康司编写的《老年人新型冠状病毒肺炎防护问答（漫画版）》）

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