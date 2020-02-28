《防疫课堂》
科学防疫 老年人应该避开五大误区
面对疫情，老年人既不能不在乎，也不要过度恐慌，要科学防控，做自己健康的第一责任人。
误区一：建议老年人佩戴N95口罩，密闭效果好。
正确方式：在新冠肺炎流行期间，建议选择合适的口罩类型。
老年人正常外出时选择一次性医用口罩即可，回家之后将口罩置于干净、通风的地方，可以重复使用。如果出现脏污、变形、损坏、有异味时，需要及时更换。
不建议老年人使用N95或KN95等防护口罩，因为其密闭性太强，呼吸阻力较大，长期佩戴后可能出现缺氧而导致的胸闷、气短、憋喘等呼吸困难症状。患有心血管疾病、呼吸系统疾病的老年人更要谨慎。
不推荐使用棉布口罩、海绵口罩。
误区二：室内要经常喷洒高浓度消毒液，熏醋也能达到消毒效果。
正确方式：老年人呼吸道比较脆弱、敏感，应选择刺激性小的消毒产品。优先使用浓度75%的酒精棉片擦拭，也可用稀释后的84消毒液等清洁家具、地面。
酒精易燃，若空气中的酒精浓度达到3%就容易引起火灾，所以最好用擦拭消毒的方式，而不是喷洒；酒精消毒前后应远离高温物体和明火。
此外，熏醋不仅达不到消毒效果，还可能引发呼吸道不适，不建议老年人尝试。
误区三：吃抗病毒药物能预防新冠肺炎。
正确方式：目前针对新冠肺炎没有确认有效的抗病毒药物，切勿擅自预防性服药。
误区四：空气中飘有病毒，能不开窗就不要开窗了。
正确方式：定时开窗通风，提高室内空气质量，能减少可能存在的病毒量。居室要勤开窗，经常通风。户外空气质量较差时，通风换气频次和时间应适当减少。
另外，目前天气还比较寒冷，室内外温差大，容易引起感冒，老年人要注意保暖。
误区五：每天要多次测量体温。
正确方式：每天早晚各测量1次体温，正常体温不超过37.3℃。
接触式体温计最好个人专用。
温馨提示：面对疫情，老年人要做到以下几个方面：
① 要尽量不出门，不去人群聚集的地方，减少接触病毒的机会，从传染途径上切断一切可能，必须外出时做好防护。
② 给自己制定一个新的健康时间表，规律作息，保持良好的个人卫生习惯。
③ 要通过官方媒体了解权威信息，不轻信、不传播非官方渠道的信息，避免不必要的恐慌和无所适从。
④ 要保持良好的情绪，与家人多聊天交流，与亲属、朋友通过手机、互联网等沟通交流，互相关爱、支持。
⑤ 如果感到恐惧、焦虑，可通过向家人诉说、放松训练等进行排解；如果负面情绪得不到改善，可以通过互联网或拨打心理援助热线寻求专业帮助。
（资料来源：国家卫生健康委老龄健康司编写的《老年人新型冠状病毒肺炎防护问答（漫画版）》）
☆防疫课堂☆
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn