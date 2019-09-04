长寿好心态很关键 运动是心情的“兴奋剂”

编者按：俗话说“人老心不老”，心态年轻的人往往看上去神采奕奕。韩国首尔大学研究人员也发现，自我感觉年轻的老人，大脑衰老速度会变慢。如何才能拥有一个好的心态呢？今天人民健康网就与你聊聊这个话题。

心态年轻老得慢

中国老年学和老年医学学会老年心理专业委员会委员王一牛表示，心态年轻是保持最佳精神状态、拥有健康心理的法宝。一个人拥有了年轻的心态，就等于在一定程度上拥有了健康的人生观、价值观和生命观，能正确地面对成功与失败、地位与财富、过往与未来，从而乐观、自信地生活。反之，心态老的人易消极悲观、失落低沉，这如同心灵的毒药，给身心带来损害。

日本作家村上春树也说过，“人不是慢慢变老的，而是一瞬间变老的”。变老，不是从一条皱纹、一根白发开始的，而是从对自己放弃的那一刻开始。只有对自己不放弃的人，才能活成不怕老、不会老的样子。

王一牛认为，年轻不是一种状态，而是一种心态。心态年轻的老人，不仅拥有良好的人际关系、健康的身体素质，还会有高品质的生活。

7个妙招保持好心态

坚持读书和学习。读书可让人心无旁骛，豁达无忧，宁静致远。坚持活到老学到老，任何事情都有自己的见解。

保持好奇心。不安于现状，尝试新鲜事物，学习新的兴趣爱好，丰富生活。

生活有情调。花心思养几盆绿植，动手制作一些小玩意，即使退休了，也积极投入各项活动中，唱歌、摄影、绘画、跳广场舞等。

帮助他人。看起来年轻的人一定品行纯良，有慈悲心和爱心，“赠人玫瑰，手留余香”，多参加志愿者活动，奉献自己的爱心和余热。

坚持运动。适当参加体育活动，和年轻人在一起，活动手指和大脑，做些益智游戏，延缓衰老。

注重日常仪表。老人绝不能懊悔于青春的逝去，认为打扮只属于年轻人。上了年纪也要懂得修饰自己，居家和外出都要穿着大方得体，精神饱满，让自己心灵愉悦。

保持规律作息。中老年人每天要保持7~8小时睡眠，听优美的歌曲，可调节中枢神经系统功能，使人心旷神怡。

长寿，好心态很关键

美国《预防杂志》网站归纳了几位高龄老人的长寿秘诀，其实都与心态有关。

保持忙碌，跟上潮流。不管上网、看脱口秀还是摄影，老人可以找到很多方式充实精神生活。爱“赶潮流”的老人，普遍思维活跃，更长寿。

建立面对面的互动关系。美国长寿专家丹·布特纳曾在演讲中介绍说，最快乐的人每天都与别人面对面交流，甚至长达6～7个小时。知道如何协作和互动，将带来快乐和健康。

主宰自己的身体。美国纽约的老太太艾德曾因两个儿子的死亡而严重抑郁。在女儿的鼓励下，艾德开始5公里长跑训练。她说：“我感觉很不一样，已完全摆脱抑郁了。”如果你不能照顾好自己的身体，别人也不可能照顾好。

不惧怕衰老。出生于1925年的美国编剧兼导演迪克承认，上了年纪完成某些事情会变得很困难，但他宣称自己不会畏惧衰老：“我30多岁时锻炼是为了塑造身材，90多岁时锻炼纯粹是出于蔑视年龄。”

活在当下。1922年出生的美国情景喜剧之父诺曼·李尔保持年轻的秘诀之一是活在当下。他解释道：“我从不在意和我说话的人是多大年龄，无论是12岁孩童，还是50岁成人，我都把他们当作同龄人。我从不纠结过去的不快。”

享受劳动果实。美国著名女演员及歌手贝蒂出生于1922年，退休后，她一直过着放松惬意的生活：“我在当演员期间取得了成功，获得了荣誉和财富，现在就要好好享受生活。”

找到爱好，每天去做。美国钢琴家欧文·菲尔德活到101岁才去世。每个周五、周六和周日，他都在曼哈顿的帕克莱恩酒店举办钢琴演奏会。他说：“我可以1周工作9天而不累，因为我热爱它。”

运动是心情的“兴奋剂”

神经科学研究表明，运动可以刺激大脑中一种化学物质——内啡肽的分泌，它能使人的身心处于轻松愉悦的状态中。内啡肽又称为安多芬，是一种大脑分泌的类吗啡激素。之所以称作“内啡”，是指体内产生的类吗啡物质的意思，它能产生跟吗啡、鸦片剂一样的止痛、让人欣快的作用，相当于天然镇痛剂。从功能上讲，内啡肽除了能够缓解疼痛，还能调整不良情绪，使人身心愉悦，抵抗哀伤；还能改善失眠；调动神经内分泌系统，提高免疫力；振奋精神，激发创造力和改善工作效率。很多人在心情不好的时候不愿动，但躺着瞎想会让你的心情更糟，建议精神状态不好的时候，更要动起来。

那多大的运动量合适呢？饭后散步能不能有效果？其实，并非所有运动都可以产生这种效果，中等偏上强度的运动才能刺激内啡肽分泌，比如登山、篮球、羽毛球、跑步等，坚持30分钟以上即可。从这个角度讲，饭后的散步也许更多是起到促进消化的作用，如果想要改善情绪，还需要安排强度更高一些的运动。但运动锻炼也不是越多越好，有研究表明，过于密集和高强度的运动反而会导致更多的焦虑、更高的神经紧张度。建议每两天一次的运动频率为宜，每次运动不宜超过90分钟。以前缺乏运动或不宜进行高强度运动的人可以选择快步走的方式，从每天15分钟，坚持一周后增加到20分钟、半小时，循序渐进，让身体慢慢适应，直到流汗的程度为宜。

即使没有情绪心理问题，也建议各位养成运动的习惯。在日常的工作和生活中，我们都会有大大小小的压力，这些压力对我们心理状态的影响是潜在的，很难被察觉到。定期的运动可以帮助我们释放每天积压的负面情绪，及时疏导。所以，为了身心的健康，大家一起动起来吧！

乐观的人身体疼痛少

上了年纪或每天辛勤工作，难免会有“浑身这儿疼那儿疼”的经历。美国一项最新研究发现，应对慢性疼痛的一个好方法是：对事物采取乐观的态度。

美国密歇根大学安娜堡分校科研团队参考美国陆军的统计数据，以平均年龄为29.06岁的2.1万名美军士兵为研究对象，评价他们被派遣到阿富汗或伊拉克前后的心理健康程度。结果发现，被派遣后，37.3%的士兵身体出现新的慢性疼痛部位超过1处。具体来说，背痛占25.3％，关节痛为23.1％，头痛是12.1％。值得关注的是，不同心理状态下的参试者遭受慢性疼痛的程度不太相同，参试者乐观性评价得分每上升1分，被派遣后出现新疼痛的概率就会下降11%。与乐观性评价最高的士兵相比，评价最低者发生疼痛的概率高出了35%。

研究人员表示，虽然比起战争带给陆军士兵的心理压力和外部损伤，一般人都有的慢性疼痛显得微不足道，但乐观的心态对疼痛有保护作用这一结论适用于所有人。一方面，乐观主义者对疼痛的敏感性较低，即使有些许痛感，很多人也能较好地适应。另一方面，即使已经饱受慢性疼痛折磨，也可以通过积极的心态来缓解疼痛。专家指出，即使你不是天生的乐观主义者，只要通过乐观思考训练，具备一种乐观的思维方式，就有好处。（人民健康综合自生命时报）

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