当心！8类药会升高血糖，血糖超13.9别运动

编者按：糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有引起。会导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。那生活中控糖都要注意些啥才能避免让血糖进一步恶化呢？

8类药会升高血糖

1.激素类药物，包括糖皮质激素、避孕药、生长激素等可引起血糖升高。糖皮质激素可促进糖原异生、减慢葡萄糖的分解和减少机体对于葡萄糖的利用，从而使人体血糖水平升高和糖耐量降低；避孕药可减少外周组织对于葡萄糖的吸收，升高血糖；另外，生长激素和胰岛素在功能上是相互拮抗的，长期使用生长激素，可使外周组织产生胰岛素抵抗，从而升高血糖。

2.拟交感神经类药物，如沙丁胺醇，会促使储存在肝脏和骨骼肌的糖原分解，导致血糖升高。不过，这类药物采用雾化吸入的方式给药时，对血糖造成的波动较小。

3.部分降血脂药，如烟酸（又被称为维生素B3），在降低血脂的同时，会增加胰岛素抵抗，抑制组织对葡萄糖的利用，从而产生一定的升血糖作用。另外，他汀类药物在降低胆固醇的同时，也有引起血糖升高的趋势，这可能与他汀类药物会损伤患者的胰腺β细胞，间接引起胰岛素分泌减少有关。国家食品药品监督管理局早在2012年就对他汀类药物的糖代谢不良影响进行过重点通报。

4.降压药中的利尿剂与β受体阻滞剂，均可影响患者的血糖水平。噻嗪类利尿剂如氢氯噻嗪对糖耐量影响较大，对β细胞有毒性作用，导致患者出现低血钾的同时还会抑制胰岛素的分泌。糖尿病患者应当尽量避免使用噻嗪类利尿剂。而β受体阻滞剂，如倍他乐克，则会通过抑制胰岛素的分泌及组织对于葡萄糖的利用而诱发机体血糖升高，糖尿病患者同样应当慎用。

5.免疫抑制剂，如环孢素A、他克莫司等，可能会导致患者的胰岛细胞坏死、空泡样病变，从而引起胰岛素分泌减少，并增加机体胰岛素抵抗而使血糖升高，而且这种升血糖的不良反应是与用药时间与用药剂量密切相关的。

6.抗精神病类药物，如氯丙嗪、氟哌啶醇、三氟噻顿、氯氮平、舒必利、奥氮平、利培酮等，可导致患者产生胰岛素抵抗，降低胰岛β细胞的反应性，从而引起血糖升高，这其中氯丙嗪升高血糖的作用最为明显。

7.蛋白酶抑制剂，如奈非那韦、沙奎邦韦、茚地那韦等，在进行抗病毒治疗且维持较长时间后，可能会诱发高血糖症。患者应在治疗之前和第一年治疗中每间隔3～4 个月检测基础血糖水平，若血糖稳定，才可以逐渐减少检测的次数。

8.抗结核药，如异烟肼、利福平、胺碘酮、甲状腺激素等药物也可以引起血糖的升高。此外，氟喹诺酮类抗菌药物加替沙星也可能会引发血糖水平紊乱。

糖友养生记住69834

6少：少盐多醋、少糖多果、少肉多菜、少药多食、少睡多行、少忧多眠。

9常：发常梳、面常搓、鼻常揉、肢常伸、目常运、齿常叩、腹常旋、耳常弹、肛常提。

8字诀：童心、蚁食(少量多餐)、龟欲(心境淡泊)、猴行(多运动)。

3通：血脉要通、心气要通、胃肠要通，要达到吃得下、睡得着、拉得净、放得开。

4忌：忌久坐，“久坐者伤肉”，老年人肢体行动不便，喜欢久坐，坐虽是恢复疲劳的一种必要休息方式之一，但久坐容易使肌肉衰退与萎缩。

因此，老年糖尿病患者应多走路、勤活动，“安步当车”才是健康之道。

忌久立，“久立者伤骨”，若长时间站着不动，肌肉的弹性和韧性会减弱，骨骼脆性变大，一旦受到外力的冲击就可能发生骨折。

另外，久站还会使部分组织和细胞的营养失调，使气滞血凝。

忌久视，“久视者伤血”，长时间阅读、看电视，不光眼内肌、眼外肌要付出精力，消耗能量，导致视力下降，更重要的是久视还会伤血耗气，产生多种病症。

忌久卧，“久卧者伤气”，休息时间要适当，然而，一味贪睡或卧床不起则会使身体虚弱，要顺应“春夏早睡早起，秋季晚卧早起，冬季早卧晚起”的规律。

这些情况下糖友不宜运动

第一，糖友血糖过高，超过13.9毫摩尔/升，或者已有糖尿病酮症或酮症酸中毒的时候。血糖过高意味着体内胰岛素不足（或是胰岛素抵抗严重），此时运动，不仅不能使血中的葡萄糖进入细胞中，被肌肉等组织利用，还有可能增加糖尿病酮症酸中毒的风险。已有糖尿病酮症或酮症酸中毒的病人，运动会加重病情，甚至使人昏迷。

第二，低血糖的时候。此时运动会加重低血糖，严重时会造成低血糖昏迷，危及生命，需要急诊治疗。

第三，血糖波动明显时。糖友血糖控制较差时，贸然运动也有较高风险，如前文所述。1型糖友或患病时间很长的2型糖友，体内几乎产生不了胰岛素，血糖容易剧烈波动，更应注意。这些糖友待血糖控制较为平稳后，可尝试适量运动，但运动前务必测量血糖，依此决定运动时间和强度，同时随身携带糖块、饮料、血糖仪等，以备出现低血糖后及时处理。

第四，若存在严重糖尿病慢性并发症，病情控制不好时也不宜运动。例如，已出现严重的糖尿病肾病或糖尿病视网膜病变的糖友，若运动方式不对或运动量过大，可使原有病情加重；已出现糖尿病大血管病变者，如冠心病、脑血管病变、下肢动脉狭窄、糖尿病足，运动不当也可能加重病情。这些糖友应先去医院进行评估，确定自己是否适合运动及适宜的种类。糖尿病足患者可以到专业机构评估及配置合适的鞋子，并请医生开出有针对性的运动处方，再进行运动。有些病人病史较长，已有糖尿病周围神经病变或植物神经病变，对胸痛、足部疼痛、心慌等症状的感知被削弱，运动时风险很高。这类病人也需到医院进行相关评估后再运动。

第五，有严重的应激（如外伤、手术等）或急性感染。此时运动会加重目前的病情，同时使血糖更加难以控制，造成恶性循环。

第六，合并其他不适宜运动的疾病时。如血压过高，收缩压超过了180毫米汞柱，此时运动会加重高血压，甚至有诱发中风等脑血管疾病的风险。有的糖友本身就有心功能不全或心律失常等病，运动只能增加心脏负担，加重病情。

总之，糖友必须根据自身情况和医生建议来选择合适的运动方式。注射胰岛素的糖友如运动，可将餐时胰岛素剂量减少，同时选择腹部注射，避免注射在四肢部位，以降低胰岛素吸收速度，减少低血糖的发生。

糖友常按3穴位防止并发症

糖尿病性周围神经病变是糖尿病最常见的并发症之一，其发生率在糖友中可高达60%~90%，病人常会有四肢自发性疼痛、麻木、肢端发凉、感觉减退、乏力等症状，不仅生活质量受影响，心理和经济负担也很重。穴位疗法是中医的一种外治之法，建议糖友尝试。

足三里：双腿弯曲，从下往上触摸小腿的外侧，在膝盖骨下面可摸到一个凸块（学名叫做“胫骨外侧髁”）。由此再往外，斜下方可触摸到另一凸块（即腓骨小头）。将这两块凸骨以线连结，以此线为底边向下作一正三角形，三角形的顶点便是此穴。

涌泉穴：用力弯曲脚趾时，脚心前部出现的凹陷处就是涌泉穴。

三阴交：三阴交穴在小腿内侧，先找到内踝尖（即脚踝内侧最突出的那块骨头），将除拇指外的四指并拢，手心贴小腿，小指位于内踝尖上方，食指外缘与胫骨（即内侧小腿骨）后缘的交点即为三阴交穴。

选好穴位后，糖友可每天按摩1~2次，每次时间20~30分钟。通过刺激穴位，可对糖尿病性周围神经病变起到一定的治疗作用。

足三里穴属足阳明胃经，具有扶正培元、调和气血的作用；涌泉穴属足少阴肾经，有醒脑开窍、滋肾益阴作用；三阴交穴属足太阴脾经，有调和气血的作用。大多数糖友都可以选择这几个穴位，加以按摩刺激。

五类人测动态血糖有助控糖

1.1型糖尿病患者。

2.需胰岛素强化治疗的2型糖尿病患者。

3.进行自我血糖监测一段时间后，仍出现严重低血糖或反复低血糖、无症状性低血糖、夜间低血糖等的2型糖尿病患者。

4.妊娠期糖尿病或糖尿病合并妊娠的人群。

5.合并胃轻瘫、特殊类型糖尿病、伴血糖变化的其他分泌疾病等特殊情况。

动态血糖监测是指通过连续、动态监测患者的血糖水平，观察受试者血糖波动的变化，并将血糖数据汇总分析得出直观报告，呈现全面血糖信息。它分为回顾性和实时动态两种，采用贴皮探头测定血糖。回顾性动态血糖监测系统操作简单、报警较少，可以连续多日观察患者血糖波动情况，便于从中寻找规律，方便医生调整治疗方案。实时动态血糖监测成本相对更高，但可连续、高密度实时提供血糖信息。根据实时血糖数值及血糖变化趋势信息，可帮助临床医师更为灵活地调整降糖方案，有助患者更快、更准确地控制血糖，减少血糖波动。

目前许多患者已从动态血糖监测中获益，既免去了反复穿刺皮肤取血来测定血糖的痛苦，还能摸清个体血糖波动特点，有助于制定个体化治疗方案。通过动态血糖的监测结果，未来还可能将胰岛素泵注射剂量信息在计算机系统中进行自动分析、整合，有望通过人工智能自动化调整降糖药物剂量，帮助患者快速、安全控糖。

举举手臂就能控糖

英国莱斯特大学生物医学研究中心和糖尿病研究中心的学者发现，每坐30分钟，花5分钟时间来活动活动手臂，就有助于改善胰岛素的敏感性，降低体内20%胰岛素含量，并使餐后血糖下降近60%。可以说，这是一个既不需要很大空间或很多时间，又没什么成本、效果还不错的运动方式，适合工作繁忙的糖友们。

为什么这样一个看似简单的动作，能有如此显著的效果呢？武汉市中心医院内分泌科副主任医师丁胜表示，活动手臂虽然达不到跑步、跳操等的运动强度，但也是对体内多余热量的消耗。无论是哪种运动形式，只要能实现热量消耗，那就会对血糖有一定影响。如果久坐不动，热量势必在体内储存，不仅造成餐后血糖的升高，时间长了还会引起皮下脂肪甚至内脏脂肪的增加。脂肪的过度累积又会加重胰岛素抵抗，即使分泌出了更多的胰岛素，可能也起不到降血糖的效果。通过运动消耗掉多余热量，就避免了后面这一系列过程，达到降低血糖和胰岛素分泌量的目的。

丁胜补充，加班族、久坐族可以不拘泥于这一种运动形式，适合办公室的锻炼方式还有很多。扩胸运动：坐直，双臂由胸前向外打开，直到有拉伸感，保持20秒，重复3次。坐姿拉伸：坐在椅子前端，右脚伸直，脚跟着地；上身直立，慢慢向前压，保持20秒钟，做3次后换腿重复。扶墙撑臂：面对墙壁，靠近站立，双脚打开与胯同宽；双臂前伸，与肩同高，撑住墙面；后退两小步，收紧腹部肌肉，肘部慢慢弯曲，后背和颈部保持挺直；撑起身体，回到起始姿势；做3组，每组10次。这些动作都不需要很大的空间，有的在自己工位上就能完成，关心血糖的朋友值得一试。（人民网健康综合自生命时报、健康时报）

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