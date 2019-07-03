5个秘诀拥有好心态 帮你快乐生活每一天

拥有好的心态会让生活更加幸福快乐。法国健康杂志《TOPSANTE》介绍了积极心理学应用和干预专家萨拉 阿拉特(Sarah Allart)关于养成好心态的5个秘诀，一起了解一下吧!

告诉自己一切都会过去

负面情绪来袭的时候，应该理智地面对它，并在心里告诉自己“一切都会过去的”。这样有助于保持理性，做出适当的应对行动。另外，冥想训练也可以帮助更好地处理负面情绪。

接受不完美

哈佛大学著名幸福学教授塔尔 本 沙哈尔(Tal Ben-Shahar)表示，完美主义很容易引起焦虑、失望、沮丧和疲惫。因此，他倡导“学习不完美”，主张更健康和积极的乐观主义：在失败中学习，为每一个小成就喝彩;适当退让，不苛求自己和他人。

自我安慰

抑郁的时候把自己当成朋友，倾听自己的烦恼，给自己一个拥抱，自我安慰，自我调节。这虽然听起来有些简单甚至幼稚，但是实际效果却非常显著，长期坚持可以有效改善心理健康。

与内心沟通

每天早晨问自己几个问题：我现在心情怎么样？我有压力或者焦虑吗？我最想要的是什么？我能为自己做什么？我这一天有什么目标？在了解内心的想法后，自然会去做自己想做的，花更多的时间让自己开心。

相信自己

总是认为“我不行”、“我不配”，这样一味否定自己会带来恐惧和焦虑。遇到困难时，应该理智地寻找事情积极的方面，然后通过实际行动来强化自信和积极的信念。(沈梦瑶 )