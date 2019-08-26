你不知道的生活小妙招 总有一招你用得上

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。人民健康网《健康生活小窍门》专栏，为您出谋划策，用“小心机”化解“真危机”。

牙膏不蘸水 刷得更干净

在牙膏广告里，我们总能看到明星们刷出满嘴泡沫，露出洁白的牙齿。泡沫越多，真的刷得越干净吗？其实，牙膏不蘸水，刷得才更干净。

牙膏遇水容易起泡沫，但泡沫多少与刷牙效果关系不大。牙膏里含有摩擦剂、芳香剂、起泡材料等主要成分，但它们是靠摩擦来去除牙垢、牙结石，而不是蘸了水以后才能发挥作用。能否把牙齿刷好，主要看时间跟仔细程度。漱口或蘸水后牙膏容易起泡沫，给人“刷干净了”的错觉，不知不觉就缩短时间，草草了事，其实起不到彻底刷净牙齿的作用。口腔里的唾液完全可以胜任泡沫的任务，不需要牙膏再蘸水，只是泡沫会起得晚一点。另外，也有说法称，要按牙膏的功能，如美白、脱敏等来区别是否该蘸水，这种说法也是错误的。

刷牙时间上，建议保证3分钟左右，用电动牙刷2~3分钟即可。理论上，电动牙刷清洁比较彻底，且不需要掌握刷牙技巧，让每个牙面都接触到牙刷即可。如果用电动牙刷后牙齿酸，可以试试抗酸成分的牙膏。

要想活得好，花草树木不可少

英国东英吉利大学的一项最新研究表明，经常融入大自然对身体健康有明显益处。身处花草树木之中可降低高血压、2型糖尿病、心血管疾病、早产和高精神压力的风险。

研究人员分析了来自英国、美国、西班牙、法国、德国、澳大利亚和日本等20个国家的2.9亿份数据，主要研究人们的生活环境和身体健康状况的关联性。他们发现，与几乎无法接触到绿色空间的人相比，常亲近自然的人们不仅睡眠质量更高，血压、心率较低，而且唾液中的皮质醇含量也显著降低了。皮质醇含量是参试者承受精神压力的生理标志，这表明他们的心理更健康。

研究负责人、东英吉利大学诺里奇医学院考米耶·本尼特教授表示，自然会对人们产生健康的心理暗示，形成积极的影响。经常接触到自然界中的各种微生物和细菌对免疫系统有益，能减少炎症的发生。日本的研究表明，树木能释放一种具有抗菌特性的有机物，这也解释了日本人喜爱的“森林浴”的作用。

东安吉利大学的安迪·琼斯教授说：“身处在一个健康有益的环境对疾病的防治作用强于药物，我们鼓励大家多出门走走，在尚未开发、拥有自然植被的土地散步，或在城市公园和街道绿化带静坐、躺下都能起到不错的效果。

社交越活跃，肺部越健康

社会交往与肺部健康似乎风马牛不相及。然而美国《健康心理学》杂志刊登的一项研究表明，社交越活跃，肺功能越强。

美国卡内基梅隆大学教授谢尔顿·科恩及其研究团队对4000多名52~94岁参试者进行了为期4年的追踪研究。参试者分别在研究开始和4年后接受了肺功能测试，每月至少一次报告自己的社会交往情况。对比分析发现，与家人、同事、朋友、邻居等的社会交往互动程度与肺脏功能健康指数呈正比关系，且低亲密度的社会角色关系（如志愿者和被帮助者之间）与高亲密度社会角色关系（如配偶之间）在保护肺功能方面同样有效。

科恩教授分析指出，肺功能是衡量健康长寿最重要的标志之一，因此社交对于健康的重要性丝毫不亚于锻炼。积极参加社会交往可以通过减轻彼此压力来防止肺功能下降，相互之间的鼓励更有益于保持健康的生活方式。

十样东西别买便宜货

1.旅行装产品。如果你在准备旅行，不要购买太便宜的旅行装护肤、洗浴产品，因为这些产品大多质量不佳，不是货真价实的。建议购买几个小瓶子，将常用的护肤品等挤进去即可。

2.玩具。如果玩具制造工艺粗劣，孩子玩起来会有受伤、窒息、触电等风险。廉价玩具上的小零件容易脱落，其材质有可能是含有毒素的废旧物品。

3.垃圾袋。廉价劣质的超薄垃圾袋很容易破裂，接触油脂等厨余可能渗出。

4.五金工具。廉价的锤子、螺丝刀等五金工具不如质量好的坚固耐用，如果使用时散了架，让人很容易受伤。

5.手机和笔记本电脑的充电器。这样的杂牌劣质充电器使用时间大多超不过一个月，甚至会损坏设备或者导致短路。质量好的正品充电器能保证设备处于最佳状态。

6.宠物食品。宠物食品销售较慢，意味着它们常会超过保质期。为控制成本，一些不法商家还会使用质量差或腐坏的肉类做原料。这类食品最好在宠物用品专卖店购买。

7.所有的塑料制品。便宜的塑料制品可能伤害健康，尤其是烹饪器具。它们的溴含量高，接触到高温时会释放出有毒的化学物质，通过食物进入人体。

8.罐头食品。打折的罐头食品大多数是快过保质期的，或者是生产工艺不合格的“山寨”食品。

9.电池。很多廉价电池是用氯化锌制成的，而不是碱性电池。从长期来看，品牌电池使用时间长，反而更划算。此外，廉价电池容易渗漏，会毁坏电子设备。

10.药物和维生素。就算成分是真的，这些产品也可能已经过了有效期，服用后没有效果或者有健康风险。药品还是要让医生开，或到正规药店购买。

擦玻璃有几个小偏方

尘土灰泥，可用洗发水擦拭。风吹雨淋之后的窗户玻璃，尘土灰泥积得比较厚，可以打盆水，在里边放几勺平时用的洗发水，将毛巾沾湿后擦窗，再用清水擦拭，最后用干毛巾擦干，窗户就会变得明亮干净。

顽固油污，可用白醋白酒。如果是油污类的顽固污渍，可用白醋和水按照1：2的比例调匀，倒入喷壶喷在玻璃上，再用抹布擦拭；如果用白酒，则可将抹布在混有白酒的水里浸湿之后擦拭，最后用干布擦净即可。

想要更明亮，可用蓝靛洋葱法。如果要玻璃更亮一些，可以在水里放些蓝靛，这样擦过的玻璃堪比镜子。另外，用洋葱片擦玻璃窗，也能使玻璃特别明亮。

另外，不同的玻璃也有不同擦拭法：

相框玻璃，用啤酒擦。镜框、像框或玻璃有污垢的话，可用毛巾蘸啤酒擦拭，其中的酒精成分能除去污垢，使玻璃洁净光亮，还不会残留毛巾纤维。

高空玻璃，用伸缩玻璃刮。家住高层，擦玻璃时万不可以冒险，一把带伸缩手柄的玻璃刮就可以解决。

小块玻璃，用鹿皮擦。小面积的玻璃、梳妆镜、眼镜等，先吹去表面浮尘，再用一块小鹿皮轻擦几下，立刻就能光洁如新。（人民健康网综合自生命时报）

☆推荐阅读☆

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血

血压不听话做套降压操 B族维生素能降压

能消炎助补血 埋伏的食疗高手居然是这些

五个因素加速大脑衰老 大脑年轻有方法

盘腿检测髋关节腰椎病 运动处方还能治小病

早餐吃不好问题真不少!营养早餐“长这样”

降血糖、防三高 专家为你开慢病“处方”

防骨松、助安神 养老防衰做好这些事情

防老痴常按5穴位 练冥想提升记忆力

胃不好肾气不足？给五脏六腑开"活力处方"

没症状的高血压最可怕!高血压盯上年轻人

孩子不宜过早做3类运动 7招培养孩子自信心

天天走路你走对了吗？姿势不对伤腰又伤腿

常吃这些食物摆脱湿气纠缠 四款粥最消暑