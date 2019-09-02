50岁后易缺5种营养素 缺锌、补铁吃啥最好

编者按：50岁后，不少人健康状况开始走下坡路，由于身体吸收能力下降，嗅觉、味觉退化等因素，容易出现营养素缺失，所以要及早引起重视。今天人民网健康就与大家聊聊咋吃对身体有好处的话题。

50岁后易缺五种营养素 食补来帮忙

钙。随着年龄增长，身体机能减退，肠道钙吸收率下降，成骨机能下降，骨钙丢失速度增加，女性每10年骨骼钙量丢失10%，男性丢失5%。中老年人缺钙容易导致疲劳、乏力、抽筋、骨质疏松、易过敏。因此，人过50岁，补钙得提上日程，首推食补。

食补：日常可适当增加富含钙的食物摄入量，比如鸡蛋、牛奶、虾皮、芝麻、豆腐等。除了注意饮食，可遵医嘱口服钙剂，每天外出晒太阳、运动等都有助于钙质吸收。

锌。研究发现，60~65岁的味觉障碍者中，28%血液里锌含量不足，通过补锌，70%的人症状可得到改善。如果中老年人出现食欲变差、经常生病，就要考虑是否缺锌了。

食补：生蚝、核桃、蛋黄、动物肝脏、海产品等都含有丰富的锌元素。缺锌严重者还可选择补锌剂，但需要注意，补锌不可与补钙同时进行，科学做法是，先补锌后补钙，两者间隔30分钟以上。

铁。铁元素是组成血红蛋白的重要成分，参与人体血液氧的运输和存储，直接参与人体能量代谢。人过中年，对摄入的营养物质吸收利用率降低，消化功能减退，胃酸缺乏等均易造成缺铁。如果中老年女性出现易疲劳、注意力不集中、怕冷等问题，都可能是由于缺铁性贫血所致。

食补：多吃海带、紫菜、木耳、猪肝等，这些食物含铁丰富。

维生素D。研究显示，维生素D可调节血压、体重及心情。人体缺乏这类维生素，可导致软骨病、骨质疏松、骨痛和肌无力等。一般来说，人体维生素D的主要来源有两个：一是通过晒太阳，依靠自身皮肤合成；二是食补。

食补：多吃些多脂鱼（鲱鱼、沙丁鱼、金枪鱼等）、鸡蛋、奶类等。中老年人可在医生指导下服用维生素D补充剂。

B族维生素。50岁后，随着人体胃肠吸收功能减退，超过20%的中老年人缺乏B族维生素，而缺乏维生素B12者更普遍。此类营养素的缺乏容易引起代谢障碍，使人出现食欲不振，可能诱发便秘、神经炎等问题。

食补：常吃些粗粮、豆类和薯类等，这是B族维生素的常见来源。不爱吃这些食物的人，最好在医生或营养师指导下选择膳食补充剂。但不建议痛风患者大量补充，以免诱发痛风急性发作。

常吃4种菜或能延长你的生命线

海带降血脂

“海带的确是一种营养价值很高的菜。”北京中医药大学养生室教授张湖德表示，海带生长在海水中，是一种含碘量非常高的海藻。海带还含有丰富的粗蛋白、糖、钙等，含量是菠菜、油菜的好几倍。

张湖德指出，海带中的褐藻酸钠具有降压作用，对预防白血病和骨痛病也有一定作用；海带淀粉具有降低血脂的作用，能帮助预防动脉硬化，降低胆固醇。“凉拌和做汤都是常见的吃法，不过脾胃虚寒者和孕妇不宜吃太多。”

香菇能防癌

香菇是中国人首次驯化栽培的食用菌，在我国食用历史悠久，因为营养丰富、味道鲜美，被称为“菇中之王”。明代皇帝朱元璋就经常食用此蔬，并认为它是“长寿菜”。张湖德指出，香菇“益气不饥，治风破血和益胃助食”，民间则常用来治治头痛、头晕。现代研究则证明，香菇可调节人体免疫功能，降低诱发肿瘤的可能性， 起到防癌、抗癌的功效。

蕨菜祛炎症

蕨菜又叫做龙头菜、如意菜，是山区很常见的山野菜。它富含蛋白质、脂肪、糖类、矿物质和多种维生素，营养价值很高。蕨菜中的蕨菜素对细菌有一定的抑制作用，具有良好的清热解毒、杀菌清炎功效，对发热、湿疹、疮疡等病症都有一定治疗功效。食用时，用开水焯一下可去涩味。蕨菜性味寒凉，脾胃虚寒者不宜多食。

马齿苋杀菌

马齿苋又称五行草、长命菜，在我国分布广泛，鲜食干食均可，是一种古籍上早有记载的野生佳蔬。马齿苋可用肉丝烹炒，也可用蛋、肉丝做成羹汤食用，鲜美可口，脆润柔嫩。马齿苋除含有蛋白质、脂肪、糖、粗纤维及钙、磷、铁等多种营养成分外，它本身就有很高的药理作用。马齿苋含有大量去甲肾上腺素、钾盐及丰富的柠檬酸、苹果酸等，可以起到保持血糖稳定、降低血压、保护心脏的作用。

吃素一个月，身体变化大

体重减轻或增加。吃素25年的美国营养专家詹妮弗·梅思纳博士表示，很多人感叹吃素之后减肥容易，主要原因是素食热量比肉食更低。不过，吃素后，体重是减轻还是增加完全取决于吃的方式。如果选择高油的素食取代肉类和奶制品，可能会发胖。吃素的同时避开了不健康的零食，可以有效减重。

味觉改善，甜食瘾消失。美国加利福尼亚州素食者亚历山大·阿布拉敏表示，吃素之后味蕾出现明显变化，味觉增强，天然食物带来的乐趣更多，加工食品对自己的吸引力下降。而且，过去难以戒除的甜食上瘾问题也消失了。美国哥伦比亚大学医学中心助理教授、胃肠病学家希尔帕·莱弗拉博士表示，研究证实，即使坚持几周不吃高盐高脂高糖食物，味觉就会开始改变，味蕾对脂肪的敏感性也会发生变化。

胃肠变化。莱弗拉博士表示，吃素的最初阶段，容易出现胀气问题。美国内分泌专家谢拉·伊坦博士表示，由于膳食纤维摄入量增加以及肠道菌群改变，大便也会有相应变化。

肠道菌群改善。肉类太多的饮食会使肠道中致病细菌快速生长。而富含膳食纤维的素食则会增加肠道有益菌，改善肠道菌群，有益全身健康。进食结构从肉食为主切换为素食为主之后，肠道菌群可得到快速改善。

感觉更有劲。很多素食者表示，吃素之后，感觉身体更有劲。梅思纳博士解释，这可能是总体饮食模式更健康的缘故。比如，素食者避开甜食以及加工食品，因而不会导致血糖快速上升。但素食者如果不注意补充优质蛋白，则会感觉更加疲劳。豆腐、腐竹等豆制品是素食者优质蛋白的良好来源，可以替代肉类蛋白质。

维生素失衡。伊坦博士表示，素食有益健康，但是也存在维生素（特别是维生素B12）缺乏问题。人体缺乏维生素B12，会出现疲劳、肌肉功能差等症状，导致舌炎、红细胞减少、心功能降低和生育力下降等问题，如果不能及时纠正，会造成不可逆的损伤，特别对脑和整个神经系统伤害最大。素食还可能导致欧米伽3脂肪酸、铁、锌、钙等重要营养素摄入不足。因此，素食者最好与医生或营养师谈谈，是否有必要补充相关营养素。

肌肤更光滑。素食者娜塔莉·斯莱特表示，吃素之后最大的变化是皮肤更加光滑。另一名素食者表示，自己患有皮肤病，吃素之后，皮肤状况明显改善。但要提醒的是，长期不吃肉、蛋、奶等食品的人容易出现缺铁性贫血，导致脸色暗淡蜡黄，面容萎靡。素食者应该常吃绿豆、红豆等杂豆，它们既能提供铁、锌和维生素，也能提供较多的蛋白质。

经常饥饿。美国营养专家塔利亚·科伦表示，不吃肉容易做到，但是不吃鸡蛋和奶酪相对困难。坚持吃素一个月，她发现最大的问题是一直都感到饥饿。除了杂豆，素食者还应该多吃燕麦、小米、全麦面粉等全谷物，它们含有更多的铁、锌和维生素，并且膳食纤维含量丰富，有助于增强饱腹感。（人民健康网综合自生命时报）

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