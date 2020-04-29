如何判断饮食结构是否合理

《中国居民膳食指南》中表述：饮食结构即指膳食模式（结构），是指膳食中各食物的品种、数量及其比例和消费的频率。中国营养学会为我国居民设计的饮食结构是平衡膳食模式，遵循这种模式，能最大程度满足不同年龄段、不同能量水平的健康人群的营养与健康需要。

现代营养学认为，人体每日需要均衡摄取7种营养素：蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质、水和膳食纤维。形象地说，人的营养状况就像由7块木板围成的木桶，木桶容量相当于健康状态，饮食提供的营养素决定了木板的高度，木桶容量取决于最短木板的高度。

张文宏首先强调饮食结构的重要性，可能是因为有些人对饮食与营养的认识，还停留在“某种食物好，要多吃”“别人生病吃这个好得快，我也吃”“祖祖辈辈都这么吃，没有问题”之类的碎片化认知水平，而忽视了整体饮食结构是否科学合理，是否存在营养短板。

如何判断孩子的饮食结构是否合理，可从以下几个方面着手。

食物结构分析：膳食结构和数量是否符合膳食指南的建议，特别是全谷物、深色蔬菜、牛奶、豆类是否满足要求。疫情期间要格外重视全谷物和深色蔬菜，其中丰富的维生素和植物化学物，有利于孩子维持正常的疾病抵抗力。

能量来源分析：计算能量的三大营养素来源——碳水化合物（50%－65%）、脂肪（20%－30%）和蛋白质（15%－20%）的比例是否恰当，食物来源与膳食指南的参考相比是否适宜。疫情期间可以将蛋白质供能比例提高至20%，相对适当降低碳水化合物和脂肪的供能比例。

蛋白质来源分析：来源于动物和大豆的蛋白质是否达到1/2以上，优质蛋白质比例是否合理。

营养素供应分析：膳食提供的主要营养素是否符合中国居民膳食参考摄入量的要求，主要营养素如钙、铁的食物来源是否得当。

举例来说，根据中国居民膳食营养素参考摄入量，如果孩子10岁，那么每天所需要的蛋白质约50g，按照三餐3：4：3的能量和营养分配比例，早餐大概占30%，也就是15g。再根据中国食物营养成分表，牛奶的蛋白质为3g/100ml,鸡蛋的蛋白质为13g/100g,那么1杯250ml的奶能提供约7g蛋白质，1个50g的鸡蛋能提供约6g蛋白质，再加上主食中含有的蛋白质，就能达到摄入15g蛋白质的目标。