试试这些食物“护发高手”

人人都希望拥有一头浓密秀发，而调整饮食对护发也能起到一定作用。近日，美国“家庭疗法”网站和“MSN健康生活网”载文，总结了一些食物中的“护发高手”，有助人们预防脱发、促进头发生长。

鸡蛋。头发的主要成分是蛋白质，鸡蛋含有丰富蛋白质和大量生物素。这些营养素能防止脱发，促进头发生长。此外，有研究发现，蛋黄里含有一种“毛发生长刺激剂”，有助毛发细胞的修复和生长。

鲑鱼。鲑鱼富含欧米伽3脂肪酸，这种脂肪酸可促进头发生长。鲑鱼还富含大量蛋白质、包括维生素B12内的B族维生素及各种矿物质，这些营养素综合发挥作用可促进头发生长，并防止过多脱发。

葵花籽。葵花籽富含可预防脱发的多种营养素，如蛋白质、锌、硒、钾、铁、镁、维生素E、欧米伽6脂肪酸等。

核桃。核桃是富含欧米伽3脂肪酸的坚果之一，其中丰富的维生素H和维生素E也有助于保护细胞DNA免受损伤，减轻日光给头发带来的伤害。核桃等坚果中丰富的铜元素还有助保持健康自然、光泽靓丽的发色。

红薯。红薯富含β胡萝卜素，这种营养素在体内转化成维生素A，能促进头发和头皮组织细胞的健康生长。红薯还富含维生素C、铜和铁等有益头发健康的营养素。

菠菜。菠菜等绿色蔬菜富含各类维生素、矿物质以及各种植物抗氧化成分，能给头发生长提供全面营养，有效预防脱发。

胡萝卜。胡萝卜可以刺激头皮分泌一种天然的皮脂油，能让发根保持健康。此外，胡萝卜还富含胡萝卜素，其能在人体内转化为维生素A，这种营养素能改善头皮干燥等问题。

柑橘类水果。橙子、橘子等柑橘类水果富含的维生素C，有助预防头发分叉、粗糙。这类水果还能刺激发囊周围的毛细血管，预防脱发。 （敏稳）