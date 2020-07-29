热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

试试这些食物“护发高手”

2020年07月29日08:42 来源：中国妇女报

　　人人都希望拥有一头浓密秀发，而调整饮食对护发也能起到一定作用。近日，美国“家庭疗法”网站和“MSN健康生活网”载文，总结了一些食物中的“护发高手”，有助人们预防脱发、促进头发生长。

　　鸡蛋。头发的主要成分是蛋白质，鸡蛋含有丰富蛋白质和大量生物素。这些营养素能防止脱发，促进头发生长。此外，有研究发现，蛋黄里含有一种“毛发生长刺激剂”，有助毛发细胞的修复和生长。

　　鲑鱼。鲑鱼富含欧米伽3脂肪酸，这种脂肪酸可促进头发生长。鲑鱼还富含大量蛋白质、包括维生素B12内的B族维生素及各种矿物质，这些营养素综合发挥作用可促进头发生长，并防止过多脱发。

　　葵花籽。葵花籽富含可预防脱发的多种营养素，如蛋白质、锌、硒、钾、铁、镁、维生素E、欧米伽6脂肪酸等。

　　核桃。核桃是富含欧米伽3脂肪酸的坚果之一，其中丰富的维生素H和维生素E也有助于保护细胞DNA免受损伤，减轻日光给头发带来的伤害。核桃等坚果中丰富的铜元素还有助保持健康自然、光泽靓丽的发色。

　　红薯。红薯富含β胡萝卜素，这种营养素在体内转化成维生素A，能促进头发和头皮组织细胞的健康生长。红薯还富含维生素C、铜和铁等有益头发健康的营养素。

　　菠菜。菠菜等绿色蔬菜富含各类维生素、矿物质以及各种植物抗氧化成分，能给头发生长提供全面营养，有效预防脱发。

　　胡萝卜。胡萝卜可以刺激头皮分泌一种天然的皮脂油，能让发根保持健康。此外，胡萝卜还富含胡萝卜素，其能在人体内转化为维生素A，这种营养素能改善头皮干燥等问题。

　　柑橘类水果。橙子、橘子等柑橘类水果富含的维生素C，有助预防头发分叉、粗糙。这类水果还能刺激发囊周围的毛细血管，预防脱发。　（敏稳）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn