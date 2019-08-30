人有8个"养生窝" 想长寿记住健康6个"微"

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

人有八个“养生窝”

1.按眼窝，安神缓头痛。眼窝处有晴明、攒竹、四白、承泣、丝竹空等诸多穴位，通过按摩可减低眼压，缓解眼部疲劳，提高眼部机能，对近视眼、老花眼及用眼过度等引起的目赤昏花、视物不明有明显改善作用。按摩这些穴位还能镇静安神、改善头痛，也可延缓眼周皮肤衰老，预防皱纹出现。轻闭双目，用食指与中指指腹分别顺时针与逆时针缓慢旋转按摩眼皮5～10次，也可在相应穴位处轻按压约1分钟，安神止痛的效果更佳。

2.按颈窝，缓解咽部不适。颈窝位于喉结下方、胸骨上凹陷处。这里是天突穴所在，为任脉穴位，位于颈结喉下四寸，胸骨上窝正中，具有宽膈和胃、降逆调气的作用。刺激颈窝可改善咽喉不适、咳嗽气喘、恶心呃逆等症状。可用拇指或食指按压颈窝，并向内下方缓慢均匀用力，或画圈按揉，同时作吞咽动作，约一分钟左右，自觉局部酸重感及憋闷感为止。

3.揉腋窝，宽胸宁神。腋窝，俗称“胳肢窝”，其顶端动脉搏动处为极泉穴。针灸或按摩该穴，有宽胸宁神的功效，对防治循环系统及神经系统疾病有益，如冠心病、心绞痛、肋间神经痛等。将四指并拢置于腋窝下，顺时针和逆时针按摩，每10圈交换一次，共按摩100～200次；也可按压，用左手按右腋窝，右手按左腋窝，用拇指指肚按极泉穴，反复揉压直至出现酸、麻、热的感觉，一般需要3～5分钟。

4.拍打肘窝，清热通络。肘窝位于肘关节前面，是手少阴心经、手厥阴心包经、手太阴肺经的通行之所，分布着曲池、曲泽、尺泽等穴位。当血液中代谢产物过多时，血液黏稠度增加，经脉气血易滞留在肘关节，经络不通，引起心火肺热亢盛，会出现咽喉肿痛、咳嗽痰黄、心烦失眠等证。按摩肘窝的穴位可疏通经络气血，清热祛湿，安神利咽。将四指并拢，力度由轻到重，再由重到轻地连续拍打左右两边数次，拍打时要注意节奏。也可轻轻按揉局部穴位，以感觉肘部微微发热、酸胀为宜。

5.捋按腰窝调气血。腰窝就是腰部脊柱左右凹陷处，两侧分布夹脊穴和背俞穴。夹脊穴属于经外奇穴，背俞穴属于足太阳膀胱经穴，是脏腑之气输注之处，受到历代养生按摩的推崇。常按摩腰窝可协调经络气血，调和脏腑。按摩腰窝以沿着脊柱走向从上至下捋按为宜。

6.搓擦腘窝，缓解腰背痛。腘窝就是双侧膝盖后方的凹陷处，为十二正经中肝经、肾经、膀胱经经脉循行区域，腘窝正中穴位为委中穴。中医针灸推拿中讲究“腰背委中求”，意思是治疗腰背酸痛、下肢关节伸屈不利，委中是要穴。委中穴两旁还有委阳、阴谷、浮郄等穴位，均为治疗腰背酸疼的穴位。把手掌搓热，来回搓擦两侧腘窝，间断按压穴位，也是以局部发热、酸胀为宜，不但可缓解腰背下肢关节疼痛，屈伸不利，还可加强人体的护卫作用，增强免疫力。

7.推搓脚窝精力旺。《黄帝内经》中说：“肾出于涌泉，涌泉者足心也。”脚窝里藏着人体保健要穴——涌泉穴，位于足底部，蜷足时足前部凹陷处。本穴为肾经经脉的第一穴，在人体养生、防病、治病、保健等均有重要作用。用按摩手法推搓、拍打涌泉穴，可使人精力旺盛，体质增强，防病能力增强。

除了以上7个养生窝，人体还有一个关键的窝——脐窝，位于腹部正中央凹陷处，为神阙穴所在。《医学源始》中说：“人之始生，生于脐与命门，故为十二经脉始生，五脏六腑之形成故也。”故脐与人体十二经脉、五脏六腑、四肢百骸、皮毛骨肉有着密切的生理、病理联系。虽有保健作用，但此处和诸经百脉相通，内连五脏六腑、脑及胞宫，建议在医生指导下进行保健操作。

需要注意的是，按摩养生窝力度不可过强，久病身体虚弱的人最好不要过重拍打刺激，皮肤有损伤或腹部有急性炎症、恶性肿瘤的人慎用或忌用。也可配合药物局部敷贴，如菊花水煎液温敷眼窝，以缓解眼部不适。

想长寿记住健康六个“微”

科学家提出，微胖（微超标准体重10%）、微凉（20度左右）、微饿、微汗、微愚和微笑易于健康长寿。其中合理膳食是健康管理的重要环节，既要注重营养，又要防止营养过剩。同时，还要注意如何清理体内的自由基。其主要措施是：掌握膳食平衡、总量控制、量需为入，不能根据自己的嗜好随心所欲地偏食或暴食。

平衡膳食，就是选择多种食物科学搭配做出的饮食。荤素搭配，以素为主，保持低脂；甜咸搭配，以淡为主，保持低钠；粗细搭配，以粗为主，最好全麸；颜色搭配，以绿为主，三分之一。保持蛋白质、脂肪、碳水化合物、无机盐、维生素、微量元素六大营养素适宜配比：蛋白质15%，脂肪20%，碳水化合物65%。同时，还要考虑动力素、体积素、滋润素要匹配适当。

具体而言，每天需摄取主食4两～6两，包括大米、小麦、杂粮、杂豆和薯类等，水煮蛋1个，奶制品300毫升，坚果1两，瘦肉1两（鱼虾及其他肉类交替食用），要注意补充新鲜蔬菜，如青笋、番茄、菠菜、红萝卜、茄子、南瓜、芹菜、藕、洋葱和高钾低糖水果，如猕猴桃、火龙果、黄瓜、红葡萄、苹果、香蕉、柑橘等。

各种食物的比例要协调，如果某种营养物质补充不够，将会影响身体修复过程，使修复成为无米之炊，无法进行；若补充过剩，又可导致内环境活性酸素（活性氧自由基）垃圾的积累。例如蛋白质摄入过多，其代谢物氮、嘌呤、尿酸就会引起痛风，甚至伤肾；脂肪摄入过多会产生酮体、甘油三酯等血管垃圾；糖或甜水果摄入量超过胰腺耐糖能力，易患糖尿病；进食总量过多，超过胃的承受能力，会造成消化不良；要少吃隔顿、隔夜饭菜，不吃过期和腐败变质的食物，还要注意规律进食，定时定量、细嚼慢咽。总之，要饥食渴饮，量至七分，宁欠不丰，不饥不吃。

俗话说，一顿吃伤，十顿喝汤。进食过饱会使大脑纤维母细胞生长因子明显增加，长期饱食势必导致大脑动脉硬化、智力减退、引发“三高”等。

臀部是个重要的养生区

目前，养生美容的观念不断更新，很多养生馆打出的概念疗法也随之增加。臀疗就是其中一种，声称做臀部保养，就能让人面色红润、更有活力，比同龄人年轻5～10岁。南京市中医院肛肠科主任中医师丁曙晴认为，臀部的美化需要通过锻炼，如臀部的肌肉练习、有氧运动等来实现，而非仅靠臀部疗法就能达到全身保健的效果，其实际意义不大，消费者千万不要跟风。

中医中虽没有臀部理疗的概念，但臀部却有督脉和膀胱经经过，为阳气聚集之处。这里有一个很好的养生穴位，就是八髎穴。

八髎穴是八个穴位的总称：上髎、次髎、中髎、下髎各一对。八髎穴所在的区域，就是盆腔所在之处，邻近胞宫。这个区域的皮肉，应该是很松软，能捏起来的。如果不松软，说明经络可能处于一定的“亚健康”状态，所以，我们可以利用八髎穴来改善身体内部环境。通过在八髎区域进行提捏、推拿、按揉、拔罐或艾灸，可以从外而内调理胞宫。

另外，督脉起于胞宫，主一身阳气；任脉主一身之血；冲脉则为经脉之海，五脏六腑都要靠这些大脉来支配。八髎穴是支配盆腔内脏器的神经血管汇聚之处，是调节人一身气血的总开关，因此，务必保证这些穴位畅达无阻。运用中医智慧调理身体，应内外兼修，建议患者用中药温肾补阳，调整体质或艾灸上述重点穴位，对失眠、便秘等疾病的治疗，甚至情绪的疏导都有很好的作用。

这些穴位对心脏好，越按越健康

高血压：百会与太冲穴

一般来说，肝火炽盛证和肝肾阴虚、肝阳上亢证是高血压病最常见的证型。肝火炽盛证患者多表现为头晕、头胀，或头痛剧烈，面红目赤，口苦口干，急躁易怒，小便黄，大便秘结等。肝肾阴虚、肝阳上亢证的患者常表现为头晕耳鸣，头目胀痛，急躁易怒，口苦咽干，腰膝酸软，耳鸣如蝉，失眠等。针对这两型患者，我们可以选用太冲穴和百会穴进行穴位按摩。

穴位选择：1.百会穴，位于头顶正中线与两耳尖连线交叉处，可以通过两耳角直上连线中点来简易取穴。2.太冲穴，位于位于足背侧，第一、二跖骨结合部之前凹陷处。拇趾、次趾夹缝向脚背方向二横指，即是太冲穴。

按摩方法：力度由轻到重，循序渐进，以局部出现酸、麻、胀、痛和(或)发热为准。每穴每次按揉5分钟，每日早晚各1次。

需要提醒的是，高血压患者可以按摩穴位辅助治疗，但千万不要擅自停药。此外，在情绪激动或者身体不适、漏服降压药等情况下，一些患者血压会突然升高，常伴随头晕、头胀痛，有的可能还会出现恶心、胸闷等症状。这时不论是高血压病人还是家属都会比较紧张，反复地量血压，殊不知，紧张的情绪会导致血压居高不下或越量越高。一般建议的是，在这种情况下，第一时间测量血压是正确的。如果血压在160/100毫米汞柱以下，大可不必紧张，尽量放松，在床上静卧休息，按摩上述穴位，多数情况血压会逐渐降下来。如果血压超160/100毫米汞柱，建议口服降压药，然后静卧休息并进行穴位按摩。如果血压超过180/100毫米汞柱，出现恶心呕吐或胸痛、喘憋等症状时，应马上就医。

心绞痛：内关、神门、檀中穴

心绞痛患者在大量体力活动时，可能会出现胸闷、胸痛、气短等症状，穴位按摩能扩张血管，改善心肌供血，缓解症状。

穴位选择：1.内关穴，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。寻找这个穴位时，我们先用力攥紧左拳，将右手食指、中指、无名指并拢，无名指放在左手腕横纹上，右手食指和左手手腕上凸起的两根筋相交叉点就是内关穴。2.神门穴，位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。3.膻中穴：在体前正中线，两乳头连线之中点。

按摩方法：将拇指或食指指峰(避免用指甲用力掐按皮肤)放于穴位上，先揉后按，以向下按压为主，左右交替进行。力度由轻至重，以使其穴位产生酸、麻、胀、痛、热等效应为度。每天上下午各进行一次，每穴按摩2～3分钟。该方法适合冠心病患者日常保健或心绞痛发作时进行。但是，如果心绞痛发作时胸痛程度重，持续时间超过5分钟，建议立即含服硝酸甘油、速效救心丸等急救药物，若胸痛持续不缓解，应马上就医。

心律失常：神门、郄门、内关穴

正常人安静状态下的心跳次数在每分钟60～100次，当过快、过慢或者出现不规律的搏动，就叫做心律失常。临床上包括期前收缩(俗称早搏)、心动过速或过缓、传导阻滞、房扑、房颤等，发作时患者常出现心悸、胸闷、头晕、乏力等症状。

穴位选择：郄门穴，在腕横纹上5寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。大致相当于腕横纹和肘横纹中点，两条肌腱中间，神门、内关穴位置如前所述。

按摩方法：将拇指或食指指峰(避免用指甲用力掐按皮肤)放于穴位上，先揉后按，以向下按压为主，左右交替进行。力度由轻至重，以使其穴位产生酸、麻、胀、痛、热等效应为度。每天上下午各进行一次，每穴按摩2～3分钟。郄门穴位置较深，按压时力度要稍重，按压的时间可以延长至每次5分钟。

还需要提醒的是，心律失常分很多种类型，有些患者伴有较重器质性心脏病，如冠心病、心肌病、心力衰竭等或患有甲状腺疾病，还有些心律失常会危及生命，如室性心动过速、室扑、室颤等，这时需就医。（人民健康网综合自生命时报、健康报）

☆推荐阅读☆

光吃素降不了三高 防三高这样吃才是正道

当心！8类药会升高血糖，血糖超13.9别运动

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”

你不知道的生活小妙招 总有一招你用得上

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血

血压不听话做套降压操 B族维生素能降压

能消炎助补血 埋伏的食疗高手居然是这些

五个因素加速大脑衰老 大脑年轻有方法

盘腿检测髋关节腰椎病 运动处方还能治小病

早餐吃不好问题真不少!营养早餐“长这样”

降血糖、防三高 专家为你开慢病“处方”

防骨松、助安神 养老防衰做好这些事情

防老痴常按5穴位 练冥想提升记忆力

胃不好肾气不足？给五脏六腑开"活力处方"