立秋养生重在润燥安神 5杯养生茶来调理

编者按： 立秋一到，早晚的气温凉爽了许多，但仍有“秋老虎”肆虐，气温温差较大。此外，受到“贴秋膘”的影响，人们的饮食会更加油腻。因此，秋季养生应以清新安神、养阴清热、润燥止渴为主，重视补水和维生素的摄入，日常饮食不妨试试这五种养生茶。

养心安神——甘麦大枣茶

取甘草10克、浮小麦30克、大枣10枚，将甘草、浮小麦研成粗末，红枣去核，一同放入保温杯中，冲入沸水，加盖焖10分钟左右，代茶饮（大枣可嚼食）。也可将三味食材加水煎煮后，取汤液300毫升，一日内分2~3次服完。

该方具有安神助眠的功效。甘草通过补养阴血可起泻火的作用；浮小麦为小麦未成熟的干燥瘪瘦果实，其性凉，味甘咸，能益气养心、止汗、退热除烦；大枣味甘性温润，能补脾和营、益血止血、养心安神。三味合用，可起到养阴除烦、宁心安神的作用。

祛湿健脾——荷叶藿香佩兰茶

取荷叶、藿香叶、佩兰叶各10克，洗净、切碎，用滚开水冲泡或稍煮代茶饮即可。

荷叶味苦辛、微涩，清香升散，具有消暑利湿、健脾升阳、散瘀止血的功效；藿香叶为辛温芳香之品，富含铁、钙和维生素A，具有化湿健脾、理气和胃、止呕止泻、解头痛头晕、明目、发汗解表的作用；佩兰叶也是芳香之品，功效与藿香叶相似，可芳香化湿、醒脾开胃、发表解暑。三药合用，发挥和中化湿、升清降浊的作用，适于湿气重者饮用。但荷叶性寒，脾胃虚寒者及月经期女性最好不要服用。

养阴润燥——乌梅生姜茶

取乌梅1个（去核）、生姜1~2片、红糖适量。将乌梅去核，乌梅肉洗净切碎，生姜洗净切丝，同红糖一起放入保温杯中，沸水冲泡半小时即可。

中医认为，乌梅味酸、微涩，性平，搭配生姜辛酸化甘，配合红糖酸甘化阴，有养阴生津的功效，能促进食欲，防止食物在胃肠中腐化，且生姜能够温中暖胃，红糖补血健脾。该方对于温补容易上火，进食冷食又易腹泻者同样适用。

健胃助消化——蒲公英茶

用干蒲公英30克泡水，早、晚各1次，服用2~4周为一个疗程。

中医认为，常喝蒲公英茶对调理胃炎非常有好处。蒲公英味苦、甘，性寒，归肝、胃经，可清热解毒、消肿散结、利湿通淋。它既能杀灭、抑制幽门螺杆菌，又能修补胃黏膜损伤，还有抗胃溃疡的作用。值得注意的是，蒲公英茶性寒，胃寒患者不可服用。

清热解毒——金银花茶

取金银花茶5到10克，放入杯中用开水冲泡，盖上杯盖焖上几分钟，茶汤的色泽和味道会更佳。

金银花也是民间常用的药材，其味甘、性寒，具有清热解毒、疏散风热的作用，可在炎热的天气饮用，以清热解毒，预防中暑。由于金银花偏寒，并不适合长期饮用，特别是虚寒体质或者女性月经期间禁止饮用，否则可能出现不良反应。（人民网健康实习生郎玥综合自生命时报、健康时报）

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