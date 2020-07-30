试试清热解暑的“荷疗”

三鲜藕汤。藕500g去皮洗净切丝，西瓜皮500g洗净去皮切薄片，梨500g，洗净去皮核后切薄片。三者共放入砂锅中加水熬煮，饮取汤汁，吃梨、藕即可。功效：梨有生津润燥、清热化痰功效，藕有清热养阴、健脾开胃功效，西瓜皮清热祛暑，三者合用可起到清热而不伤津、养护脾胃的作用。适用于人体夏季汗出较多、脾胃虚弱。

冬瓜荷叶鸭肉汤。冬瓜200克（连皮、连仁），苡米50克，荷叶15克，陈皮4克，鸭肉200克洗净去内脏。将这些材料一起放入瓦罐中加水适量煲汤，调味即可食用。功效：滋阴去热，解暑化湿，补脾胃。

莲子西瓜茶。西瓜翠衣1g、莲子心3~5个，用热水冲泡，稍凉后饮用。功效：该茶饮具有清热、解暑、除烦功效。西瓜翠衣有助缓解暑热烦渴、水肿、口舌生疮、中暑和咽喉干痛、烦咳不止；莲子心可清心、去热、止血、涩精等，适合津伤和口腔溃疡者。

藿香荷叶茶。藿香10克，荷叶6克，开水冲泡半小时后即可饮用。功效：清香凉爽，能帮助祛除体内湿气。

荷叶三鲜饮。取新鲜竹叶、荷叶、薄荷各30克，加水煎煮10分钟后取汁，加入适量蜂蜜代茶饮即可。功效：薄荷叶中有薄荷油，用水冲泡后是天然降温饮品，能提神醒脑、清心明目；新鲜竹叶清热生津利尿；荷叶主治暑热烦渴，是解暑佳品。

荷花三花饮。野菊花、荷花各10克，茉莉花3克，洗净后以沸水冲泡，加盖稍冷后当茶饮。功效：野菊花能疏风清热、解毒明目，荷花可消渴止烦，茉莉花清热解表、利湿开郁，三花合用有消暑解热去烦、芳香开窍提神的作用。 （敏稳）