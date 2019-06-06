今日芒种：饮食宜"吃苦" 收好6条养生建议

编者按：“时雨及芒种，四野皆插秧。”今天，我们迎来芒种节气。这一时节人体容易困倦懒散，我们应该如何养生呢？来看看小编整理的芒种养生手册吧！

【饮食篇】

芒种养生宜“吃苦”

饮食 宜清补并适当吃苦味食品

湖南中医药大学第一附属医院副院长陈其华表示，芒种气候以湿热为主要特征，既往有脾胃虚弱病史的中老年人、小孩等，更容易出现食欲不振、便溏腹泻等症状。因此，芒种节气在饮食上提倡清补，即清淡滋补，进食易消化的食物。

陈其华建议，市民可多食蔬果、多喝粥，减少摄入冷饮及过于辛辣刺激的食物。需要特别提醒的是，冷食摄入过多，寒凉之气就需要靠脾胃来承担，这是夏季胃肠道疾病患者增多的主要原因之一。

“苦夏食苦夏不苦。”陈其华表示，苦味的食物多具有清热解毒的作用，芒种节气后，适量食用苦瓜、莲心、芥蓝、荞麦等苦味食品，既能清热祛湿，又可防患于未然，达到有病治病、无病防病的目的。

芒种药膳食疗方

全国名老中医药专家、湖南中医药大学第一附属医院主任药师刘绍贵教授推荐了几款芒种药膳食疗方：

1.赤豆薏米粳米粥：取赤豆20克、薏米30克、粳米100克，一同入锅煮成粥，分次食之。三者同煮成餐，为平补、常补的佳品，不过不建议孕妇食用。

2.白扁豆荷叶粥：取白扁豆30克、鲜荷叶10克、粳米100克，先取扁豆、粳米煮粥，待粥已成时，将鲜荷叶切成丝状入粥，再煮5～10分钟即成。此粥能健脾化湿、消暑止渴。3.冬瓜薏米汤：取冬瓜300克、薏米100克，先煮薏米，后下切好的冬瓜片，出锅前加少许食盐。此汤清热除暑、除烦生津，老少皆宜，不过不建议孕妇食用。【详细】

芒种吃冬瓜，清热化湿毒

芒种饮食，应该像唐代名医孙思邈提倡的一样：“常宜轻清甜淡之物”，以清淡、易消化的饮食为主，搭配一些有益气化湿、生津止渴功效的食物，推荐多吃“瓜族”类食物，如苦瓜、节瓜、青瓜、冬瓜、香瓜等。

冬瓜，又称白瓜、水芝、蔬苽、东瓜等。中医认为冬瓜性味甘淡，凉，入肺、大小肠、膀胱经，有利水、消痰、清热、解毒等功效，适用于四肢浮肿、腹水、尿路感染、肺炎咳嗽、痈肿、痔疮等疾病。作为药食两用佳品，药膳专著《随息居饮食谱》对它的食疗价值也给了很高评价：“冬瓜能清热，养胃生津，涤秽治烦，消痈行水，治胀满，泻痢霍乱，解鱼、酒等毒。”

冬瓜外用也有疗病之功，古籍《千金方》提到，治夏月生痱子（粟粒疹），可取冬瓜切片，捣烂涂之。下面介绍一款冬瓜药膳，全鸭冬瓜汤。冬瓜1个、白鸭1只，猪瘦肉100克，芡实、薏苡仁各50克，荷叶1片，精盐、味精各适量。将鸭去毛及内脏，洗净切块；冬瓜连皮洗净后切成小块；猪瘦肉洗净后切成小块。以上三味与芡实、薏苡仁、荷叶一起放入沙锅中，加适量清水，先用大火煮沸，再用小火煮至鸭肉熟烂，调入精盐、味精即成。当菜佐餐，食肉饮汤，有清热养阴，化湿解毒的功效，适于芒种节气食用。【详细】

芒种时节食欲不佳咋办？青梅陈皮煲瘦肉开胃生津

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：开胃生津

推荐人群：芒种时节心烦口渴，胃纳不佳者。

材料：新鲜青梅5颗（若无新鲜青梅，用腌制青梅亦可），党参20克，大枣3颗，茯苓20克，陈皮一小瓣，瘦肉150克（3~4人量）。

烹调方法：将新鲜青梅洗净剖开，党参、大枣、茯苓、陈皮稍冲洗。瘦肉洗净切大块，汆水备用。把所有材料放入汤煲中，加水约2000毫升，以大火煮开后转小火煮约1个小时，添加适量盐调味即可。【详细】

【养生篇】

芒种到！晚睡早起 午睡补眠

芒种到夏至，我们要顺应夜短昼长的季节特征，别再教条地坚持早睡早起，加上气候炎热，很多人夜晚很难早入睡，不妨适当做个夜猫子。既然昼长，我们索性就晚睡。

芒种应“夜卧早起，无厌于日”，人体适当接受阳光照射，以顺应大自然阳气充盛的特点，从而利于人体气血运行。但是夏季阳光照射强烈，要避开太阳直射注意防暑。从而顺应旺盛的阳气，利于气血运行、振奋精神。

夏天白昼较长，睡眠容易受到干扰，这时候适当的午睡对身体有很大的好处。午睡时间一般以半小时到1小时为宜。对于上班族而言，若不能午睡，也可以闭目养神30~50分钟。上午11时至下午1时正是心经当令之时，心要静养，夏季在五行中对应于心，因此夏季午睡就显得更为重要了。【详细】

芒种：收好6条养生建议 清凉度夏

防“夏打盹”(补水)

当人体大量出汗后，不要马上喝过量的白开水或糖水，可喝些果汁或糖盐水，防止血钾过分降低，适当补充钾元素则有利于改善体内钾、钠平衡。钾元素可以从日常饮食中摄取，含钾较多的食物有：粮食以荞麦、玉米、红薯、大豆等含钾元素较高;水果以香蕉含钾元素最高;蔬菜以菠菜、苋菜、香菜、油菜、甘蓝、芹菜、大葱、青蒜、莴苣、土豆、山药、鲜豌豆、毛豆等含钾元素较高。

荸荠汤(健脾益气)

芒种时节，湿热之气逐渐加重，饮食上要注意调理胃气，吃清淡易消化的食物。给大家推荐一款荸荠汤，健脾、养阴、清热。荸荠半斤、薏苡仁30克，百合30克，先用温水将薏苡仁和百合浸泡，荸荠去皮洗净从中间切开。然后一起加适量水烧沸，再用文火煮45分钟。

西米露(清热爽口)

西米形似一颗颗小珍珠，有温中健脾、帮助消化的作用。西米露非常适合夏季饮用，先把西米加水熬成透明色，滤出倒入凉水中备用。将椰浆和500毫升清水混合倒入锅中，加入玉米粒、马蹄丁、枸杞，大火煮沸后改小火煮8分钟，最后加入冰糖和西米搅拌至冰糖融化即可。

番茄汤(凉血平肝)

天热渐热，出汗太多会损耗身体的体能，可以喝点番茄汤补充一下。番茄性味酸平、微甜，有清热解毒、凉血平肝之效，将番茄煮汤食用既可以为身体补充水分、生津利尿。另一方面，番茄红素也能起到抗氧化、抗菌等作用。

桑葚水(安神助眠)

芒种后湿热加重，会导致脾胃湿热内蕴，心火较重而影响睡眠，睡前喝一杯桑葚水，安神的效果不错。桑葚水简单易做，将买来的新鲜桑葚取二两，加入300毫升水，先煮沸然后再用小火煮10分钟就可以了。桑葚水味道酸甜，喝起来也比较爽口。

不宜剧烈运动（伤津耗液）

芒种到夏至，虽还不到最炎热难耐的三伏天，但是此时气温也已升高，尤其是正午时分。对爱运动的人，建议在气温较为凉爽的早晨或者傍晚适当运动。可在公园、森林等空气新鲜的地方，以散步、慢跑、太极拳、广播操为好。【详细】

【注意事项】

芒种过后最要防热伤风

空调制冷、风扇纳凉、喝冷饮……是芒种过后人们防暑降温的通常做法。然而，夏日贪凉过度，往往容易引起伤风感冒，出现鼻塞流涕、咽痛声沙、咳嗽咯痰等风热感冒症状。芒种节气人体容易湿热内阻，若外感风寒，很快从热而化，形成风热感冒证候。

湖南中医药大学第一附属医院副院长陈其华教授告诉记者，不少风热感冒患者大多因夜间贪凉，空调温度调得过低，继而出现发热、头胀痛、咽喉红肿疼痛、咳嗽、鼻塞黄涕等症状。

“预防风热感冒，首先要注意空调温度设置不宜过低，以免室内外温差过大引发感冒。”陈其华表示，长时间开空调的房间应适时开窗通风，尽量保持空气清洁、流通。同时，市民要远离传染源，避免接触感冒患者，若接触了感冒患者接触过的物品，应及时洗手。【详细】

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