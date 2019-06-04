芒种吃冬瓜，清热化湿毒

6月6日芒种，从此开始，全国范围湿热气候明显加重。由于湿热天气影响，人体新陈代谢旺盛，汗液容易外泄，导致耗气伤津，因此要注意补充水分。另外，人体感受湿邪，有时会出现困乏和懒散的表现，正如谚语说：“芒种夏至天，走路要人牵；牵的要人拉，拉的要人推。”因此，这个节气还需注意休息，以恢复体力。

芒种饮食，应该像唐代名医孙思邈提倡的一样：“常宜轻清甜淡之物”，以清淡、易消化的饮食为主，搭配一些有益气化湿、生津止渴功效的食物，推荐多吃“瓜族”类食物，如苦瓜、节瓜、青瓜、冬瓜、香瓜等。

冬瓜，又称白瓜、水芝、蔬苽、东瓜等。中医认为冬瓜性味甘淡，凉，入肺、大小肠、膀胱经，有利水、消痰、清热、解毒等功效，适用于四肢浮肿、腹水、尿路感染、肺炎咳嗽、痈肿、痔疮等疾病。作为药食两用佳品，药膳专著《随息居饮食谱》对它的食疗价值也给了很高评价：“冬瓜能清热，养胃生津，涤秽治烦，消痈行水，治胀满，泻痢霍乱，解鱼、酒等毒。”

冬瓜外用也有疗病之功，古籍《千金方》提到，治夏月生痱子（粟粒疹），可取冬瓜切片，捣烂涂之。下面介绍一款冬瓜药膳，全鸭冬瓜汤。冬瓜1个、白鸭1只，猪瘦肉100克，芡实、薏苡仁各50克，荷叶1片，精盐、味精各适量。将鸭去毛及内脏，洗净切块；冬瓜连皮洗净后切成小块；猪瘦肉洗净后切成小块。以上三味与芡实、薏苡仁、荷叶一起放入沙锅中，加适量清水，先用大火煮沸，再用小火煮至鸭肉熟烂，调入精盐、味精即成。当菜佐餐，食肉饮汤，有清热养阴，化湿解毒的功效，适于芒种节气食用。