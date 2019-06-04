高考倒计时 “从容备考指南”干货满满

编者按：高考临近，学子“考前焦虑”和“考中焦虑”心理如何调适？考试当天吃啥能为学子备考助力？人民网健康整理这一份“从容备考指南”，干货满满地送给学子和家长，祝学子们旗开得胜！

专家提醒正确对待“考试焦虑” 随身带瓶水

许多人在重大考试前，或多或少都会有焦虑出现，但并不是所有的焦虑都不利于考试发挥，适度的紧张和兴奋能激发学生挖掘出更多潜力。

如果“考前焦虑”导致了一些比较严重的生理症状，比如失眠、心跳加速等，就需要进行自我调整，建议考生们通过跑步、散步等方式进行生理上的放松；通过和父母、朋友聊天等方式进行心理情绪的释放等。

湖南省长沙市长郡中学心理健康教育中心主任、国家二级心理咨询师梁琪表示，要避免产生“反弹效应”，也就是说，越关注不好的事情，越容易将不好的情绪放大，进而陷入情绪困扰中，加剧这种焦虑和浮躁。

考生和家长都要给出积极的心理暗示。面对步入考场之后的紧张情绪，梁琪提供了一个小诀窍：“建议孩子们随身带一瓶水，人在紧张和焦虑的时候容易喉头发紧，然后越发心慌，这个时候，不妨拧开水瓶喝一小口水，帮助喉头放松，也让自己慢慢平静下来。”

如果考生在某一门考试中发挥不尽如人意，家长应该怎么做？梁琪建议，首先要允许和接纳孩子的消极情绪，给予释放情绪的空间，同时尽量给予积极信号。“有些家长喜欢跟孩子说‘没关系，你考什么样我都能接受’，虽然是善意的，但并不建议这样做。处于考试状态的孩子往往是很敏感的，不能传递出‘我不相信你’这样的消极暗示。”

考前聊天 学子减压的好方法

和老师聊方法。面对考试，我们会陷入紧张、恐惧的一个原因就是对考试情形不了解：会考什么范围、出题形式是什么、重要的知识点是哪个……这些问题，其实可以通过与老师聊天获得信息。向老师请教的过程中，你会对出题规律、解题思路、答题技巧有更多了解，这会让你心里有底，不至于在迷茫中焦虑。

和家人聊想法。不少人的考试压力来自于家庭，尤其是升学考、入职考等涉及个人发展的考试。备感压力的考生其实是背负了父母、亲戚的期望，觉得考砸会给家里丢脸。试着开诚布公说出自己的压力，让家人了解你的情况，不要一个人承担。有时候也许家人并没有把事情看得那么严重，是你自己给自己压力罢了。把想法说出来，大部分家长会给于理解和鼓励的。

和朋友聊困难。与同样在备考的“战友”聊天的一个最大好处就是，你会发现自己不是唯一紧张的人。说出自己的担忧、害怕、困难，几乎所有考生都会说自己也面临同样的烦恼。在相互分享经验、心情的过程中，你会慢慢释然。而且，战友间对彼此的鼓励能让你感受到“不是一个人在战斗”的巨大能量。

和自己聊人生。要减少考试压力，转变对考试的看法很重要。如果把一两次考试看得太重，认为考不好人生就毁了，在这样的心态下，很难理性思考、良好发挥。好好思考这次考试在人生长河中的地位和价值，给人生留有余地，给学习留有空间。另外，也要正视自己的情绪，压力让人不舒服，但适当的压力可催生动力，试着在压力中前行。

吃五大食物 为高考减压

芦笋：情绪低落与体内叶酸水平不足有着一定的联系，营养学界将叶酸视为心情调节剂。芦笋中富含大量的叶酸，压力大时可买来做菜吃。芦笋非常适合做配菜，炒一些芦笋尖，用来制作美味的煎蛋卷也不错，获得营养的同时也能帮助调节情绪。

蓝莓：每当压力来袭，我们都需要补充大量的维生素C和抗氧化剂来帮助身体保护和修复那些“受虐”的细胞们。别看蓝莓长得小巧，其中富含高剂量的抗氧化剂和维生素C，能帮助我们对抗压力，而且蓝莓中的花青素还可以帮助保护视力。

牛油果：牛油果也是抗压美食。缺乏B族维生素可能也是让人感觉焦虑的根源。牛油果中不仅富含这种减压成分，还富含对心血管健康有利的单不饱和脂肪和钾。可以在吃沙拉时加点。

菠菜：菠菜中富含钾，有助于调节体内皮质醇的含量，调节情绪，菠菜搭配鸡蛋来吃很不错。

牛奶：压力大的时候喝杯温热的牛奶，牛奶中含有可以安神的色氨酸，对缓解心情烦躁有帮助。

吃4种食物有助提高记忆力 为高考助力

深海鱼。深海鱼中富含丰富的多不饱和脂肪酸，尤其是一种名叫二十二碳六烯酸（即DHA）的脂肪酸，是大脑必需的物质，这种物质对维持和提高记忆力有很大帮助。当然，记忆力的提高并不是说考试当日吃点深海鱼就可以有效的。DHA在其他淡水鱼类和陆地生物中含量不多，含量最丰富的还是深海鱼，如三文鱼、金枪鱼、秋刀鱼等，小于老师推荐大家多食用秋刀鱼，鱼油中富含DHA，而且价格也实惠。

豆制品。考前几天的膳食和考试当日是有一定区别的。豆制品中富含优质蛋白就是考前需要补充的重要营养素，其氨基酸构成比例适合人体吸收利用，最重要的是豆制品中富含的蛋白质为植物蛋白，不会对身体带来负担。因此，建议考生考前多摄入一些豆制品，如豆腐、豆花、豆腐干、腐竹等。

水果蔬菜。考生应保持摄入富含维生素C的蔬菜和水果，VC有助于提高大脑对氧的利用，让大脑保持兴奋，避免出现反应迟钝等现象；同时VC还能提高人体免疫力，预防一些疾病的发生；蔬菜水果中富含的膳食纤维还能改善胃肠道功能，防止突发胃肠道疾病，影响考生考前状态。

粗杂粮。考前学生的主食应以粗杂粮为主。它们富含B族维生素，能提高食欲，保证营养摄入均衡；同时粗杂粮的升糖系数较慢，考生考前的生理状态容易出现波动，粗杂粮能稳定考生考前的血糖水平。从现在开始，考生可以多吃些燕麦、荞麦、玉米、红薯、土豆等。

中国营养师联盟执行秘书长于良提醒，考前一周的膳食对即将迎接高考的考生有着非常重要的影响，如果不注意合理安排膳食，很可能造成不可挽回的遗憾。

高考日 三餐这样吃

国家级全民健康素养巡讲专家、宁波卫生职业技术学院寿佩勤教授说：“高考期间，考生高度紧张，能量消耗大，必须从低糖、高蛋白及低脂原则出发，安排好考生的饮食营养。”

早餐：寿佩勤建议，如果考生平时不喝牛奶或豆浆，那么考试期间最好不要喝，因为那样有可能会引起肠胃不适，影响考试。豆浆和牛奶要喝温热的，不要往里面加糖，否则容易引起胀肚等不适症状。有的考生喜欢早上起来喝一杯咖啡，这是不可取的，因为咖啡易引起心慌和尿频。考生也可以在早餐时喝一杯鲜榨果汁，但也不宜放糖。不要吃油炸的和奶油蛋糕一类的食品，也不能吃得过咸。

营养食谱：

方案1：杂粮粥(米+豆类品)、菜肉包子、鸡蛋、牛奶或豆浆、苹果。

方案2、鸡蛋挂面(鸡蛋、面条、青菜)、酸奶、苹果。

方案3、炒米粉(米粉、瘦肉、豆芽)、牛奶或豆浆、香蕉。

方案4、豆沙包或鲜肉小包、小米粥或玉米粥、鸡蛋、牛奶、香蕉或菠萝。

方案5：全麦面包片、鸡蛋、牛奶、番茄。

中餐：中餐要提供足够的热量和营养素，多摄入肉类、鸡蛋、豆腐等食品，能为午后学习及考试提供能量及营养储备，同时要防止暴饮暴食，以免加重肠胃负担，吃得过饱可使大脑灵敏度降低，影响复习或者考试发挥。搭配原则：150~200克主食，3~4份菜荤素搭配、1份汤、水果适量。

寿佩勤说：“午餐要吃得比平时少一些，大概七八分饱就可以了，否则容易肚子胀。如果考生食欲不好，可在饭前喝一小碗鲜鸡汤、鲜鱼汤或去油的骨头汤等，可以刺激胃液分泌，增加食欲。”另外，用餐一小时后可以喝一瓶酸奶，促进消化。

营养食谱：主食：馒头、花卷、炒米饭、面条等。荤菜：清蒸鱼、盐水虾、梅汁排骨、五香牛肉、番茄炒鸡蛋、肉片豆腐炖蘑菇等。素菜：核桃山药炒香干、白菜烧豆腐、炒香菇胡萝卜丝、凉拌百合黄花菜、炒海带绿豆芽、西芹炒百合等。汤：排骨冬瓜汤、番茄鸡蛋汤、紫菜汤、海带蘑菇鸡汁汤等。

晚餐：寿佩勤建议，晚餐也要提供足够的热量和营养，搭配原则：100克~150克主食，3~4份菜荤素搭配、1份汤、水果适量，可以多吃一些木耳或是海带类的食物。家长应注意饮食的色、香、味、形搭配，同时配以开胃菜，以引起考生食欲。另外，睡前最好洗个澡，喝一杯温牛奶或一小碗小米粥、玉米粥，也可在开水中加点醋服用，有利于睡眠。

营养食谱：主食：馒头、软米饭、包子、发糕等。荤菜：红烧鱼、葱爆鸡块、西芹牛柳或虾仁、肉末豆腐。素菜：木耳西兰花、香菇青菜、拌茄子、丝瓜竹荪腰果、芦笋百合等。汤：冬瓜汤、海米菜叶汤、酸菜汤、蘑菇汤等。

寿佩勤教授还表示，考前半小时或中途休息时可吃块巧克力，其中富含的黄烷醇能增速大脑血流量，从而增加对大脑葡萄糖和氧气的供应。

此外，如果感冒，考生要吃清淡点，可以喝些清粥，同时补充维C，增强抵抗力。如果腹泻，考生应以流食为主，少吃油重的食物。女生如果“痛经”，要多吃一些温热、补血、安神的食物，例如银耳羹、红枣、猪肝汤等。 （人民网健康综合自人民日报、健康时报、中国妇女报、重庆晚报）