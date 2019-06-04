芒种：收好6条养生建议 清凉度夏

今年的6月6日是芒种，表示仲夏季节正式开始。芒种前后天气炎热，湿度增大，体力消耗较大，因此生活上要做出相应的调整。看看专家有哪些建议!

防“夏打盹”(补水)

当人体大量出汗后，不要马上喝过量的白开水或糖水，可喝些果汁或糖盐水，防止血钾过分降低，适当补充钾元素则有利于改善体内钾、钠平衡。钾元素可以从日常饮食中摄取，含钾较多的食物有：粮食以荞麦、玉米、红薯、大豆等含钾元素较高;水果以香蕉含钾元素最高;蔬菜以菠菜、苋菜、香菜、油菜、甘蓝、芹菜、大葱、青蒜、莴苣、土豆、山药、鲜豌豆、毛豆等含钾元素较高。

荸荠汤(健脾益气)

广东省中医院主任医师池晓玲：芒种时节，湿热之气逐渐加重，饮食上要注意调理胃气，吃清淡易消化的食物。给大家推荐一款荸荠汤，健脾、养阴、清热。荸荠半斤、薏苡仁30克，百合30克，先用温水将薏苡仁和百合浸泡，荸荠去皮洗净从中间切开。然后一起加适量水烧沸，再用文火煮45分钟。

西米露(清热爽口)

美食专栏作家文怡：西米形似一颗颗小珍珠，有温中健脾、帮助消化的作用。西米露非常适合夏季饮用，先把西米加水熬成透明色，滤出倒入凉水中备用。将椰浆和500毫升清水混合倒入锅中，加入玉米粒、马蹄丁、枸杞，大火煮沸后改小火煮8分钟，最后加入冰糖和西米搅拌至冰糖融化即可。

番茄汤(凉血平肝)

国家二级公共营养师徐文飞：天热渐热，出汗太多会损耗身体的体能，可以喝点番茄汤补充一下。番茄性味酸平、微甜，有清热解毒、凉血平肝之效，将番茄煮汤食用既可以为身体补充水分、生津利尿。另一方面，番茄红素也能起到抗氧化、抗菌等作用。

桑葚水(安神助眠)

北京保护健康协会副秘书长陈玉琴：芒种后湿热加重，会导致脾胃湿热内蕴，心火较重而影响睡眠，睡前喝一杯桑葚水，安神的效果不错。桑葚水简单易做，将买来的新鲜桑葚取二两，加入300毫升水，先煮沸然后再用小火煮10分钟就可以了。桑葚水味道酸甜，喝起来也比较爽口。

不宜剧烈运动（伤津耗液）

北京中医药大学东方医院风湿科主任朱跃兰：芒种到夏至，虽还不到最炎热难耐的三伏天，但是此时气温也已升高，尤其是正午时分。对爱运动的人，建议在气温较为凉爽的早晨或者傍晚适当运动。可在公园、森林等空气新鲜的地方，以散步、慢跑、太极拳、广播操为好。

虽然有人认为出汗多就是运动到位了，但是这时运动可别追求大汗淋漓。本来这时气温就较高，若再剧烈运动，就会导致汗泄太多，轻则伤津，重则耗液，不但伤阴液，也会损阳气。