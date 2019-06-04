芒种养生宜“吃苦” 夏日预防风热感冒

6月6日芒种。进入芒种后，气温显著升高、降雨量充沛，物品容易发霉；蚊虫孳生，传染病高发。芒种过后，该如何防病养生？昨日，记者就此采访了湖南中医药大学第一附属医院副院长陈其华教授。

起居 早起晚睡并适当晒太阳

郁女士因疲乏犯困，工作提不起精神，前往湖南中医药大学第一附属医院就诊。陈其华仔细询问病史，了解到郁女士最近几日出现疲倦、萎靡不振等症状，特别是到了中午时分，更是乏力。陈其华表示，经检查患者并无明显异常，但因天气渐热，空气中湿气较重，湿浊之气累积在身体内，加上患者既往脾胃虚弱，因此出现了上述症状。

陈其华提醒，进入芒种后，气温升高，空气中的湿度增加，很多市民会出现疲惫乏力、困倦等症状，工作、学习提不起精神，整天犯困，俗称“夏打盹”。因此，芒种过后，提倡早起晚睡，中午小憩以助缓解疲劳。

在高温的天气里，人体应适当接受阳光照射，以顺应大自然阳气充盛的特点，帮助人体气血运行。但需要注意的是，夏季阳光照射强烈，应避开太阳直射，特别是中午，要注意防暑。此外，芒种过后，人体出汗增多，要多饮水、勤洗澡。

饮食 宜清补并适当吃苦味食品

进入夏季，51岁的冯先生喜欢大量喝冰镇饮料、吃冰镇西瓜等。昨日，冯先生出现食欲不振、腹泻呕吐等症状。在湖南中医药大学第一附属医院，医生仔细辨证后，考虑患者是因为过量食用寒凉之品伤及脾胃，从而出现上述症状。

陈其华表示，芒种气候以湿热为主要特征，既往有脾胃虚弱病史的中老年人、小孩等，更容易出现食欲不振、便溏腹泻等症状。因此，芒种节气在饮食上提倡清补，即清淡滋补，进食易消化的食物。

陈其华建议，市民可多食蔬果、多喝粥，减少摄入冷饮及过于辛辣刺激的食物。需要特别提醒的是，冷食摄入过多，寒凉之气就需要靠脾胃来承担，这是夏季胃肠道疾病患者增多的主要原因之一。

“苦夏食苦夏不苦。”陈其华表示，苦味的食物多具有清热解毒的作用，芒种节气后，适量食用苦瓜、莲心、芥蓝、荞麦等苦味食品，既能清热祛湿，又可防患于未然，达到有病治病、无病防病的目的。

防病 芒种过后最要防热伤风

空调制冷、风扇纳凉、喝冷饮……是芒种过后人们防暑降温的通常做法。然而，夏日贪凉过度，往往容易引起伤风感冒，出现鼻塞流涕、咽痛声沙、咳嗽咯痰等风热感冒症状。芒种节气人体容易湿热内阻，若外感风寒，很快从热而化，形成风热感冒证候。

陈其华告诉记者，连日来，该院门诊接诊了不少风热感冒患者，这些患者大多因夜间贪凉，空调温度调得过低，继而出现发热、头胀痛、咽喉红肿疼痛、咳嗽、鼻塞黄涕等症状。

“预防风热感冒，首先要注意空调温度设置不宜过低，以免室内外温差过大引发感冒。”陈其华表示，长时间开空调的房间应适时开窗通风，尽量保持空气清洁、流通。同时，市民要远离传染源，避免接触感冒患者，若接触了感冒患者接触过的物品，应及时洗手。

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芒种药膳食疗方

全国名老中医药专家、湖南中医药大学第一附属医院主任药师刘绍贵教授推荐了几款芒种药膳食疗方：

1.赤豆薏米粳米粥：取赤豆20克、薏米30克、粳米100克，一同入锅煮成粥，分次食之。三者同煮成餐，为平补、常补的佳品，不过不建议孕妇食用。

2.白扁豆荷叶粥：取白扁豆30克、鲜荷叶10克、粳米100克，先取扁豆、粳米煮粥，待粥已成时，将鲜荷叶切成丝状入粥，再煮5～10分钟即成。此粥能健脾化湿、消暑止渴。3.冬瓜薏米汤：取冬瓜300克、薏米100克，先煮薏米，后下切好的冬瓜片，出锅前加少许食盐。此汤清热除暑、除烦生津，老少皆宜，不过不建议孕妇食用。（江晓 辑）