手指中藏着养生密码 养心安神点揉三穴

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

手指中藏着养生密码

我们的手堪称一块浓缩“宝藏”。中医学理论认为，手部有6条经脉循行，与全身各脏腑、组织、器官密切相关，运用好这些经脉在5个手指走向上的穴位，可强身健体、防病治病。

大拇指。大拇指对应人体肺经，肺主气，司呼吸。拇指上的少商穴，可排泄体内肺经之气，有解表清热、通利咽喉、苏厥开窍的作用。外感风热引起咳嗽、咽喉肿痛时可以刺激此穴。有咳嗽胸闷时，垂直掐按穴位，左右两手轮流进行，有刺痛感即可，每次各1~3分钟。也可以在此穴位刺血，相当于将肺经过热的气血引出去，还肺一个清凉的天地。刺血时，先用酒精将针和皮肤都消毒，然后捏起一点点少商处的皮肤，用针快速在皮肤上刺两下，同时挤3~5滴血，然后迅速用棉棒轻轻按住，以便止血。

食指。食指对应人体大肠经，对应器官是大肠、胃。食指上的商阳穴可气化大肠经内的水液，有消化不良、腹泻、便秘情况时可刺激此穴，此穴在临床上称为人体自带的“开塞露”，对气虚以外的便秘很有效。日常生活中，经常用拇指尖掐一掐商阳穴，能旺盛大肠经的气血，调节消化道功能，加快人体新陈代谢，对身体有强壮补益的作用。

中指。中指对应人体心包经，心包经的高热之气由中指上的中冲穴冲出体表，有苏厥开窍、清心泄热的作用。心脏病的急救多用中冲穴催醒，日常有心律不齐、心慌心跳等情况可刺激此穴。有心慌时，可用拇指指腹按压中冲穴，力度要适中，每次5分钟，每日2次。另外，中冲对疼痛较为敏感，困倦时揉捏此穴，还能醒脑提神。

无名指。无名指对应人体三焦经，指上的关冲穴是三焦经的首穴，意指三焦经体内经脉的温热水气由此外冲体表经脉，因此经常刮无名指可治疗头痛目赤、耳聋耳鸣、喉痹咽痛等症。炎炎夏日，如果出现头晕、头痛、头昏、口渴、恶心、欲呕等中暑症状时，可刺激关冲穴。刺激关冲穴可使用掐法，用手指拇指尖和食指尖相对向的力量，以及指甲的硬度，用力掐按关冲穴。也可找一根棉棒或用笔的末端对此穴连续扎刺，可取得与针灸相同的效果。

小指。小指对应人体小肠经，《黄帝内经》中记载小肠经“主液所生病”，因此，中医临床凡与“液”有关的疾病都可先从小肠经寻找解决办法。小指中的少泽穴有调整局部气血运行，使经脉里的水流动起来的作用，可温经通乳。刺激少泽穴，可以采用按摩的方式，按摩时以手指指尖或指腹向下按压，并做圈状按摩。注意用力要适中，以局部有酸胀感和轻度温热感为度，一天2次。【详细】

养心安神，点揉三穴

甘麦大枣汤是有名的中医方剂，具有养心安神、和中缓急的功效，主治心阴不足、肝气失和之脏躁，精神恍惚、喜悲伤欲哭之证。其实，我们的身体上也自备了“甘麦大枣汤”，即神门、内关、合谷三穴。

取穴：神门穴位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处；内关穴位于前臂掌侧，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间；合谷穴位于手背，第1、2掌骨间，第二掌骨桡侧的中点处。

具体方法：三个穴位均在手上，自我操作方便，平时多点揉，可起到养心安神的作用，是夏季养生不可或缺的保健方法。【详细】

微运动1小时，大脑年轻1.1岁

众所周知，经常运动有助延年益寿。早期有研究表明，有规律的中高强度运动可让人年轻9岁。而近日，美国一项新研究又给“喜静不好动”的“蛰居族”带来了好消息——即便是低强度的“微运动”也有益身心健康，这种运动多1个小时，大脑就会年轻1岁多。

美国波士顿大学医学院研究员妮可尔·斯巴达诺博士及其研究小组对2300多名平均年龄53岁、无运动习惯的男女参试者进行追踪调查，给参试者长期佩戴可监测活动量的仪器。结果发现，每天多1小时低强度运动者罹患心脏病、糖尿病和癌症等疾病的几率明显更小，他们的大脑体积也更大，长期坚持者大脑衰老进程平均延迟1.1年。

斯巴达诺博士表示，尽管2018美国运动指南指出，每周至少150分钟中等至高等强度运动最有益健康，但如果做不到的话也不要灰心，因为任何强度的运动都比不运动好。“微运动”就是指时间在5~10分钟，以站立、做简单的体操等方式为主的轻度运动，它也属于健康的生活方式，持之以恒，大脑衰老自然会减慢。【详细】

晚上下棋睡得香

白天大脑得到充分休息，夜晚睡眠才会更加香甜。英国总结出经科学证实的可让大脑得到很好休息的三种最佳方法——下棋、跳舞和做手工。

下棋。下棋既锻炼思维又愉悦身心，有益培养人耐心细心，舒缓大脑并让其得到充分休息。研究发现，下棋用脑貌似增加大脑负担，其实下棋不只用到左脑，而是左右大脑都会用到。下棋不需要注意力太过集中，更无须绞尽脑汁。下棋的过程会让大脑神经元连接更快，进而缓解焦虑，更加轻松，延长注意力持续时间，增强自信心。

跳舞。跳舞既能保持健康，又改善睡眠。身体翩翩起舞可以抛开一切烦恼，活在当下，大脑会得到充分的休息。无论是客厅独舞还是广场群舞，都可以让大脑清空杂念，更有益睡眠。身体随着美妙的音乐而舞动，还可增加令人镇静和舒适的内啡肽的分泌，让大脑更快平静下来，同样有利于提高睡眠质量。

做手工。美国克莱尔蒙特研究大学的心理学家米哈里·契克森米哈表示，活在“心流”（完全专注于某项创造性的任务）中才是获得幸福生活的秘密。编织、盆景、缝纫等多种创造性重复性手工工艺对大脑都具有治疗作用，让大脑得到完美的休息。不必担心自己是个新手，因为手工创造的过程会像多种其他活动一样，给你带来积极的动力，让大脑以类似“冥想”或睡眠的方式获得休息。【详细】

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